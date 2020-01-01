Нет спроса: на ПАЗе сокращают производство автобусов

Из-за пандемии продажи малых и средних автобусов упали более чем на 40%.

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На Павловском автобусном заводе (ПАЗ), принадлежащем «Группе ГАЗ», вынуждены перейти на четырехдневную рабочую неделю. Такое решение руководство завода приняло в связи с падением спроса на пассажирский транспорт, сообщает «Автостат» со ссылкой на пресс-службу ПАЗа. На фоне пандемии продажи предприятия в апреле-мае упали более чем на 40%.

Режим работы четыре дня в неделю начнет действовать на ПАЗе с 19 июня и продлится до 18 декабря. Кроме того, на ПАЗе решили перенести корпоративный отпуск, в который завод традиционно отправляется в августе — теперь же он пройдет с 22 июня по 5 июля. Возможны и дальнейшие сокращения графиков — таким образом руководство попытается сохранить персонал в условиях кризиса.

В настоящее время ПАЗ выпускает более ста модификаций автобусов и является лидером рынка малых и средних автобусов, а также градообразующим предприятием города Павлово Нижегородской области.

А вот на КАМАЗе смогли обеспечить себя заказами на июнь и отказались от введения трехдневной рабочей недели.

Фото: Мошков Николай/ИТАР-ТАСС