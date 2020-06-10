По предварительным данным, пострадали два человека.

Авария произошла в 14:20 мск на Звенигородском шоссе у дома 28 по направлению движения в сторону центра. Столкнулись пять автомобилей, два из них перевернулись, сообщили ТАСС в ГИБДД.

Предварительно, пострадали два человека — водитель и пассажир такси. 49-летний таксист Александр вез 15-летнего парня на заднем сиденье, как внезапно машину развернуло, а на капоте оказался перевернутый Мерседес. До этого водитель Мерседеса гнал с большой скоростью, лавировал между машинами и в какой-то момент потерял управление. Водителя и пассажира такси доставили в больницу.

Телеграмм-каналы сообщают, что одним из участников аварии является бывший пиар-директор Black Star Тамара Бигаева. Она была за рулем белого BMW, удар в ее автомобиль пришелся сзади, поэтому водитель не пострадала.

Из-за массового ДТП наблюдаются затруднения движения на Звенигородском шоссе в сторону центра Москвы.