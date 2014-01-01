Новый пикап Mazda BT-50 покажут 17 июня

Mazda выпустила первый тизер модели нового поколения и сообщила дату презентации.

Материалы по теме Обновленный пикап Isuzu D‑Max: новый мотор и другие плюсы

Новый пипап Mazda BT-50 представят 17 июня в 11:00, и он будет радикально отличаться от предшественника, поскольку больше не базируется на Ford Ranger. Теперь он разделит платформу с новым Isuzu D-Max, который показали еще летом прошлого года. Известно, что компания Mazda договорилась с Isuzu о совместном выпуске пикапов в 2016 году и под это перерисовала и дизайн модели. Интересно,что сам производитель пока нигде не упоминает, что это именно новое поколение.

К сожалению, тизер практически никакого представления о новинке не дает, лишь общие очертания. Это просто некий пикап с вертикальными задними фонарями. Тем не менее, можно ожидать, что модель получит новые решетку, бамперы и оптику.

О том, насколько масштабными будут изменения в салоне, пока не известно, но, например, D-Max оснащен 4,2-дюймовым дисплеем приборной части и 9-дюймовой информационно-развлекательной системой, совместимой с Android Auto и Apple CarPlay.

Варианты двигателя также остаются неподтвержденными, но для D-Max предлагают два турбодизеля: 1,9-литровый мощностью 148 л.с. и 3-литровый мощностью 187 л.с. Также для внедорожника Isuzu доступны 6-ступенчатые автоматические и механические коробки передач и модернизированная система полного привода.

Что из этого достанется новому Mazda BT-50, мы узнаем уже на следующей неделе.

В России пикап Mazda продавали до 2014 года, потом он из линейки представленных моделей исчез.

Известно, что другая модель — Мазда 3 2021 модельного года может получить наддувный мотор.



Фото: Mazda