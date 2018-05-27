40 фишек Соляриса в шутках: версия Незлобина

Компания Hyundai совместно с комиком записала и опубликовала юмористические видео.

Материалы по теме 10 главных вопросов к обновленному Hyundai Solaris

Hyundai совместно со стендап-комиком Александром Незлобиным проводит кампанию в поддержку обновленного Соляриса — на сайте производителя и на YouTube-канале бренда появились несколько роликов, в которых Незлобин в своей манере рассказал о седане.

По сути это — обзор машины, поданный с юмором и построенный на курьезных ситуациях из жизни автомобилиста. Например, о дорогах:

Нет, дороги не сделали. Это просто ты — на Hyundai Solaris.

Есть, конечно же, и шутки про взаимоотношения:

Она просит крутые подарки? Купи Hyundai Solaris и... уезжай от нее.

...потому что:

Даже нянечка попросит забрать ее домой из садика, если вы приедете на Солярисе.

И можно не мучить себя сверх меры фитнесом, потому что:

Твой зад всегда идеальный, если это зад Hyundai Solaris.

Более того:

Даже в холодной воде все увидят, какой большой у тебя Solaris.

Даже природа относится по-особенному к автомобилю, заверяет комик:

Подслушал разговор голубей. Они сказали: «Ок, но только не на Hyundai Solaris!»

Но даже если машине достанется, она перенесет удар достойно:

В чем разница между известным бразильским футболистом и Солярисом? Solaris не симулирует!

А одной из главных особенностей седана является то, что:

В отличие от бизнес-тренингов, в салон Соляриса тебе захочется вернуться.

И, наконец, автомобиль очень быстрый:

Непонятно, кто быстрее — женщина, которая видит скидки, или новый Hyundai Solaris.

Всего опубликовано 40 коротких 6-секундных роликов в стендап-стилистике: одно видео — одна особенность автомобиля, которые запускаются один за другим:

Напомним, что Hyundai представил обновленную версию Соляриса этой зимой, доработав не только внешность, но и оснастив набором новых функций. С марта 2020 года начались продажи специальной версии машины — PROSAFETY, отличающейся расширенным пакетом опций пассивной и активной безопасности.

Об особенностях обновленного Соляриса вы можете узнать здесь.

Фото, видео: Hyundai