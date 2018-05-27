40 фишек Соляриса в шутках: версия Незлобина

Hyundai совместно со стендап-комиком Александром Незлобиным проводит кампанию в поддержку обновленного Соляриса — на сайте производителя и на YouTube-канале бренда появились несколько роликов, в которых Незлобин в своей манере рассказал о седане.
По сути это — обзор машины, поданный с юмором и построенный на курьезных ситуациях из жизни автомобилиста. Например, о дорогах:
Нет, дороги не сделали. Это просто ты — на Hyundai Solaris.
Есть, конечно же, и шутки про взаимоотношения:
Она просит крутые подарки? Купи Hyundai Solaris и... уезжай от нее.
...потому что:
Даже нянечка попросит забрать ее домой из садика, если вы приедете на Солярисе.
И можно не мучить себя сверх меры фитнесом, потому что:
Твой зад всегда идеальный, если это зад Hyundai Solaris.
Более того:
Даже в холодной воде все увидят, какой большой у тебя Solaris.
Даже природа относится по-особенному к автомобилю, заверяет комик:
Подслушал разговор голубей. Они сказали: «Ок, но только не на Hyundai Solaris!»
Но даже если машине достанется, она перенесет удар достойно:
В чем разница между известным бразильским футболистом и Солярисом? Solaris не симулирует!
А одной из главных особенностей седана является то, что:
В отличие от бизнес-тренингов, в салон Соляриса тебе захочется вернуться.
И, наконец, автомобиль очень быстрый:
Непонятно, кто быстрее — женщина, которая видит скидки, или новый Hyundai Solaris.
Всего опубликовано 40 коротких 6-секундных роликов в стендап-стилистике: одно видео — одна особенность автомобиля, которые запускаются один за другим:
Напомним, что Hyundai представил обновленную версию Соляриса этой зимой, доработав не только внешность, но и оснастив набором новых функций. С марта 2020 года начались продажи специальной версии машины — PROSAFETY, отличающейся расширенным пакетом опций пассивной и активной безопасности.
- Об особенностях обновленного Соляриса вы можете узнать здесь.
Фото, видео: Hyundai