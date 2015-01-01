Я три года жду гарантий: китаец спорит с Mercedes-Benz

Настырный автовладелец не поленился даже доехать до штаб-квартиры концерна, чтобы доказать свою правоту.

Тонг Янг, проживающий в Канаде, был настолько возмущен обслуживанием, которое он получил в дилерском центе Mercedes-Benz, что прилетел в немецкую штаб-квартиру автогиганта пожаловаться.

В 2017 году Тонг Янг купил своей супруге Гуйфан Хо за 155 000 долларов Mercedes-Benz S550 просто потому, что пара считала его одним из самых прекрасных и безопасных автомобилей, с которым уж точно не будет проблем.

Год спустя рулевое колесо автомобиля заклинило во время движения по 41-й авеню в Ванкувере, в результате чего автомобиль врезался в бетонную стену. К счастью, скорость была небольшой.

Транспортное средство, на одометре которого, как сообщается, было всего 6400 километров пробега, на следующий день отбуксировали в сервисный центр Mercedes-Benz для ремонта. По словам специалиста дилерского центра, была обнаружена неисправность в реечной передаче рулевого управления, ее устранили после замены рулевой рейки с гидроусилителем.

Однако пара отказалась верить, что автомобиль безопасен для вождения, и потребовала вернуть деньги или заменить автомобиль.

Для этого пришлось обращаться в суд, но судебный спор ни к чему не привел, и настырный Янг в январе вылетел в Германию, чтобы попасть в головной офис Mercedes-Benz в Штутгарте. С помощью немецкого друга Янг встретился с представителем компании, который пообещал во всем разобраться.

Автовладелец сказал Richmond News, что отправился туда, чтобы найти справедливость не только для себя, но и для других владельцев.

Однако с тех пор владелец лишь получил вежливое электронное письмо, в котором говорилось, что компания займется его вопросом. Прошло три года, машина не используется и стоит в гараже у дома.

Согласно иску против Mercedes-Benz Canada, механическая поломка вызвала у пары серьезные психические расстройства и беспокойство, в том числе страх за безопасность их семьи и безопасность других людей.

Также утверждается, что Mercedes-Benz после устранения неисправности не смог дать истцу гарантию, что дефект, вызвавший неисправность, полностью устранен и не проявится снова. Таким образом, приобретенное транспортное средство «ненадежно, небезопасно и не обеспечивает того душевного спокойствия, которое должно быть у владельца роскошного автомобиля».

В Mercedes-Benz Canada отрицают, что проблема с рулевым управлением повлияла на тормоза или элементы безопасности автомобиля или что это привело к «травме или повреждению имущества». Ни одно из приведенных утверждений истца не было доказано в суде.

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