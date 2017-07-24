Amarok второго поколения: теперь совместно с Фордом

Volkswagen признал, что пикап Amarok совсем скоро ушел бы с рынка.

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Volkswagen и Ford прояснили детали совместного предприятия, о котором было объявлено в начале 2019 года. Amarok второго поколения, которого могло бы не быть, должен выйти в 2022 году, разрабатывать и изготавливать его будет компания Ford. Пикап получит платформу нового Форда Рейнджера.

В отдельном пресс-релизе председатель правления VW Томас Седран сделал важное заявление:

«В конечном счете, наши клиенты выиграют [от совместного предприятия], так как без сотрудничества мы не разработали бы новый Amarok ».

Другими словами, Amarok, которому исполняется уже 10 лет, мог покинуть конвейер в ближайшие год-два.

Также партнерство компаний подразумевает выпуск нового городского автофургона под маркой Ford на базе VW Caddy последнего поколения. Появится он в 2021 году и будет собираться в Польше.

Ford и VW подчеркивают, что сотрудничество «ни в коем случае не является слиянием, и все транспортные средства будут продаваться независимо друг от друга, оставаясь конкурентами на рынке».

В этом году свой пикап появится и у компании Peugeot.

Изображение: Volkswagen