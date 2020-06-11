«Я ему по-русски кричал: „Держись!“» — в Париже инженер АВТОВАЗа спас утопающего — журнал За рулем

«Я ему по-русски кричал: „Держись!“» — в Париже инженер АВТОВАЗа спас утопающего

Ночью он услышал крики с улицы, а выглянув в окно, увидел человека, барахтающегося в холодных водах Сены.

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Россиянин Иван Спичкин, находящийся на стажировке во Франции инженер АВТОВАЗа, спас человека, тонущего в Сене. Этот случай российские СМИ уже освещали в январе 2020 года, но сейчас канал Россия 24 опубликовал видеосюжет, который проясняет все обстоятельства случившегося. Осенней ночью 2019 года Спичкин, уехавший вместе с семьей из Тольятти в Париж на несколько лет, услышал с улицы крики, а выглянув в окно, увидел человека, барахтающегося в холодных водах Сены.

Разбуженная им супруга отыскала среди вещей две пары детских надувных нарукавников, с которыми Спичкин и бросился на спасение утопающего. Ему удалось добросить нарукавники до человека в воде, после чего он спустился с моста и сам погрузился в воду, чтобы помочь пострадавшему выбраться.

Неизвестно, отметили ли героический поступок Спичкина на АВТОВАЗе, а вот полиция Парижа выразила благодарность и обещала наградить медалью за мужество. Сам Иван свой поступок подвигом не считает: говорит, его воспитали с убеждением, что нужно помогать.

Видео: YouTube, Россия 24

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