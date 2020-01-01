Skoda переписала цены на три недорогих версии Kodiaq

Комплектации Active, Ambition и Style теперь чуть меньше оправдывают эпитет «доступные».

Материалы по теме Creta снова подорожала. И еще три модели Hyundai тоже

Модель Kodiaq чешского бренда подорожала окончательно — в том смысле, что теперь ценники оказались переписаны у всех без исключения комплектаций. В мае в цене подросли дорогие комплектации Scout, Sport Line и Laurin and Klement, ну а теперь Active, Ambition и Style чуть меньше оправдывают эпитет «доступные».

Указанные три версии кроссовера получили одинаковую прибавку к ценам: 44 000 рублей или от 1,8 до 2,9% от прежних прайсов, пишет Цена Авто. Версия Active с 1,4-литровым бензиновым мотором (125 л.с.) и механической трансмиссией стоит теперь 1 583 000 рублей — это минимальная цена, которую должен выложить покупатель, желающий приобрести Kodiaq.

Тот же силовой агрегат, но в сочетании с уровнем оснащения Ambition теперь обойдется в 1 933 000 рублей. Ну, а комплектация Style с 2-литровым 180-сильным бензиновым движком встанет в 2 457 000 рублей. Разумеется, подорожали и дизельные (2 литра, 150 л.с.) машины: новые цены на них лежат в диапазоне от 2 202 000 до 2 391 000 рублей.

За неполных две июльских недели успели подорожать три модели Volkswagen и пять моделей Kia.

Фото: Skoda