Kia переписала российские цены на пять моделей

Rio пока не тронули, а вот Sportage и Seltos подорожали...

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Kia обновила цены на пять моделей из шестнадцати, присутствующих в российской линейке. Под подорожание попали седаны Cerato и Optima, а также кроссоверы Seltos, Sportage и Sorento Prime. Прибавка составила от 5000 до 20 000 рублей, то есть от 0,4 до 1,4% по отношению к прежним ценникам.

Комплектации Cerato «потяжелели» на сумму от 5000 до 10 000 рублей — теперь актуальное (четвертое) поколение седанов стоит от 1 164 900 до 1 514 900 рублей. Напомним, дилеры распродают остатки уходящего с рынка Cerato Classic (третье поколение), и эти машины сохранили прежние цены.

Модель Kia Optima также ждет смена на новую K5, а пока находящиеся в продаже седаны дорожают: всем комплектациям приписали 20 000 рублей, и актуальный прайс лежит в диапазоне от 1 424 900 до 2 134 900 рублей.

Kia Sportage

Кроссовер Sportage подорожал во всех комплектациях на 20 000 рублей — теперь он обойдется вам в сумму от 1 444 900 до 2 314 900 рублей. Такой же прирост цены и у Sorento Рrime, его новые цены лежат в диапазоне от 2 104 900 до 3 054 900 рублей.

У кроссовера Seltos, стартовавшего в продажах в марте неприкосновенными остались только цены топовых комплектаций: новая Premium+ стоит 2 019 900 рублей, а Prestige и Premium по-прежнему доступны 1 789 900 и 1 999 900 рублей соответственно, пишет Цена-Авто. А вот «база» подорожала на 10 000 рублей и теперь стоит 1 129 900 рублей.

В прошлый раз Kia повышала цены в марте, в первой волне массового подорожания автомобилей — тогда почти все модели корейского бренда прибавили в цене от 15 000 до 30 000 рублей.

Фото: Kia