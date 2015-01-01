За сбитого ребенка чиновница получит 120 тысяч

Бывшая работница Минобрнауки Мурманской области Лилия Хоруженко подала в суд на родителей ребенка и выиграла его.

Авария произошла в июле 2018 года. Двигаясь на своем автомобиле по территории, имеющей все признаки жилой зоны, она сбила ехавшего на велосипеде ребенка, который лишился при этом зубов, получил перелом челюсти, сотрясение мозга и множественные ушибы. Но это женщину не волновало — ее автомобиль поцарапался, а левое боковое зеркало заднего вида разбилось. Возмущение общественности вызвало то, что местная ГИБДД не сочла Хоруженко виновной в ДТП.

В результате, экс-чиновница оказалась пострадавшей и, воспользовавшись этим, отсудила у семьи сбитого ею 12-летнего мальчика, которой деньги нужны на лечение ребенка, 120 тысяч рублей. Сообщение об этом появилось на сайте Октябрьского районного суда Мурманска.

«Ребенок получил серьезные травмы, восстановление идет до сих пор. У него болит голова, приходится уходить с уроков, стало укачивать в машине, хоккей пришлось оставить. Некоторые операции можно будет сделать только после 18 лет, а еще перед ним закрылись некоторые возможности», — рассказывает отец мальчика Евгений Ширшов.

Всех поразило и поведение бывшей чиновницы, отвечавшей за образование в области.

«Когда все случилось, она даже не подошла к ребенку, — рассказал отец мальчика Евгений Ширшов. — Стояла и фотографировала свою машину. Говорила таким чиновничьим тоном. Когда стало понятно, что сын не умирает, я оставил его с мамой и соседями, а сам подошел к ней. Спросил, как же так вышло. А она сразу: „Не подходите ко мне! В суде будем разбираться!“»

Изучив обстоятельства происшествия (со слов отца, инспектор, ведший дело, на место аварии даже не приезжал), сотрудники ГИБДД не нашли причины обвинить Хоруженко в совершенном ДТП. То есть женщина все делала правильно и является в данной ситуации пострадавшей стороной, а мальчик стал нарушителем:

«Подросток выехал на нерегулируемый перекресток неравнозначных дорог. В действиях водителя состава административного правонарушения не было обнаружено. Также мальчик нарушил еще одно правило ПДД, по которому дети до 14 лет на велосипеде не могут ездить по дорогам, а только по тротуарам или велодорожкам», — говорилось в заявлении пресс-службы УМВД России по Мурманской области.

Как сообщил адвокат семьи покалеченного ребенка Дмитрий Буянов, слова которого приводит Газета.ru, Хоруженко не имела права сквозного проезда по территории СОНТ, имеющего признаки жилой зоны, в которой преимущество движения сохраняется за пешеходами и велосипедистами. Кроме того, эксперименты показали, что женщина, вопреки своему заявлению, двигалась со скоростью около 50 км/ч.

«В суде без подтверждения принимаются слова Лилии Хоруженко. Например, что она ехала с разрешенной скоростью не более 20 км/ч, но это мы ставим под сомнение. Она сказала, что нажала на тормоз сразу, как увидела [мальчика]. Но если бы она ехала с положенной скоростью, то машина встала бы на месте сразу, а велосипедист оказался бы на уровне передней двери. Мы проводили с федеральными журналистами такой эксперимент: машина ехала гораздо быстрее — около 50 км/ч, потому что велосипед оказался дальше», — говорит адвокат семьи Ширшовых.

Отец сбитого ребенка заявил о несогласии с решениями суда и расследованием ГИБДД и намерен обжаловать решение.

Для справки, боковое зеркало Volkswagen Tiguan (на этом кроссовере передвигалась Лилия Хоруженко) с электроприводом, подогревом, функцией автоскладывания и с поворотником стоит около 10 тысяч рублей. Покраска его чашки обойдется еще в сумму около 500 рублей. Покраска машины стоит сегодня примерно 5000 рублей за деталь (цена не в Мурманске, а в Москве). Итого 15 500 рублей. Откуда взялось 120 тысяч рублей — загадка. Возможно, это моральный ущерб.

Михаил Ефремов проявил больше мужества после совершенного им смертельного ДТП, чем бывшая чиновница Мурманской области, опубликовав видеообращение.

Фото: Евгений Ширшов