Подорожали автомобили сразу 18 марок. Лето только началось!

Эксперты полагают, что рост цен во многом связан с обвалом котировок нефти и последовавшим ослаблением курса рубля. Правда, было это в начале весны...

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Цены на автомобили все растут, что, впрочем, не удивительно, в начале лета подорожание затронуло сразу 18 автомобильных брендов, сообщает сайт «ЦенаАвто» по результатам мониторинга цен за первую половину июня.

В марте произошел резкий обвал котировок нефти и ослабление курса рубля, но повышать цены резко производители не могут, растягивая «удовольствие» во времени.

Подорожал весь модельный ряд нашего бренда УАЗ (на 2,7 — 3,9%), японского Subaru (на 3,4 — 7,3%) и корейского Genesis (на 1,1 — 2,4%). Некоторые марки повысили цены на большую часть моделей из своей продуктовой линейки: Cadillac (на 7,6 — 11%), Chevrolet (на 1,5 — 8,7%), Geely (на 2,0 — 2,9%), Hyundai (на 0,4 — 0,9%).

Большинство брендов ограничилось лишь несколькими моделями, например, Toyota (на 1,7 — 2,6%), Lexus (на 0,7 — 2,2%), Chery (на 0,8 — 1,1%), Kia (на 0,4 — 1,4%), Volkswagen (на 1,0 — 2,5%), Skoda (на 1,8 — 2,9%), Mercedes-Benz (на 3,0 — 3,1%).

Иногда компании все же предупреждают о грядущем подорожании, но большинство все-таки делает это без излишней огласки. Всем и так все понятно, и нынешнее увеличение цен, увы, не станет последним в этом году.

В первой половине мая АВТОВАЗ повысил цены на все модели Lada.



Фото: Сергей Коньков/ТАСС