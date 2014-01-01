Ford Transit получил кросс-версию с полным приводом

Для жителей сельских районов модификация может оказаться кстати — «косметикой» дело не обошлось.

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Фургоны коммерческой линейки Ford, а именно Transit и Transit Custom, получили неожиданное расширение модификаций — теперь у нах существуют кросс-версии Trail. Новые фургоны так и именуются — Transit Trail и Transit Custom Trail. Для жителей сельских районов модификация может оказаться весьма кстати — тем более, что «косметикой» дело не обошлось.

Помимо укрупненной решетки радиатора в духе пикапов Ford Raptor, модифицированных бамперов и «кроссоверного» обвеса из неокрашенного пластика, версии получили колеса с «внедорожным» рисунком протектора на 16-дюймовых дисках, дифференциал повышенного трения.

Ford Transit Trail

А главное — у этих машин будет система интеллектуального полного привода, в обычных условиях направляющую весь крутящий момент на заднюю ось, а при необходимости «перекидывающая» до 50% на переднюю, пишет Motor1. Двигатели — 2-литровые турбодизели в вариантах форсировки до 128, 168 и 182 л.с.

Ford Transit Custom Trail

Перечень стандартного оснащения включает кондиционер, электропривод складывания зеркал, автоматическое переключение света с дальнего на ближний и обогрев лобового стекла. Салон может быть как однорядным, так и двухрядным. В опциональном списке внешних отличий присутствуют рейлинги на крыше.

Сроки запуска модификаций в продажу компания обещает объявить в ближайшее время.

Несколько следующих моделей, в том числе компактный фургон Transit Connect, Ford разработает совместно с Volkswagen.

Фото: Ford