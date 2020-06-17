Lada оказалась на предпоследнем месте по продажам в Евросоюзе

Однако по сравнению с апрелем дела в Старом Свете даже идут на лад.

Материалы по теме Lada 4x4 больше не будет продаваться в Европе

Российская марка Lada заняла предпоследнее место в рейтинге европейских продаж, опубликованном Европейской ассоциацией автопроизводителей (АСЕА). В мае отечественный производитель реализовал в Европе всего 128 машин — это на 69,1%, чем годом ранее, когда Ладу выбрали 414 европейских покупателей.

На последнем месте оказался Alpine — этот суббренд Renault выпускает одну-единственную модель, спорткар A110, разошедшийся в мае тиражом 106 экземпляров. Далее с большим отрывом идут марки Smart (903 проданных машины) и Jaguar, реализовавший в мае 994 своих автомобиля. Отметим, что занятое Ладой предпоследнее место — доволно условное, так как не учитываются продажи брендов Bentley, Lamborghini, Bugatti (суммарно 206 шт.), а также Dodge и Maseratti, на двоих продавших 125 машин.

Lada 4x4 остается последней моделью АВТОВАЗа, пока продающейся в Европе

Лидером рейтинга стал Volkswagen — 64 978 машин, на втором месте Renault (44 383 шт.), а на третьем Peugeot (38 847 шт). Результаты упали не только у Lada — лидеры тоже показывают падение продаж по сравнению с маем 2019 года в два и даже в три раза.

С начала года Lada продала в Европе 835 автомобилей, тогда как год назад за пять месяцев было продано 2006 машин. А вот по сравнению с кризисным апрелем 2020 года дела у АВТОВАЗа в Европе налаживаются, ведь месяц назад компания смогла продать в европейских странах только 110 автомобилей.

Lada прекратит поставки в Европу, но вернется с новой моделью.

Фото: АВТОВАЗ