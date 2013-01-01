А что, так можно?! Экс-канцлера Австрии лишили прав

Полиция не пощадила бывшее первое лицо государства

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Экс-канцлер Австрии 70-летняя Бригитте Бирляйн отдыхала с друзьями в ресторане «Черный верблюд» в центре Вены, распивая спиртные напитки. А после села в свой автомобиль и поехала домой, пишет газета Kronen Zeitung.

Около полуночи машину остановила полиция, и тестирование показала 0,9 промилле алкоголя в ее организме.

«Мне жаль, что после встречи с друзьями я поехала домой на машине, несмотря на употребление алкоголя. Мое поведение не соответствует ни моим собственным высоким требованиям, ни примеру, который я должен показывать. Мне искренне жаль», — сразу же заявила экс-канцлер.

Впрочем, Берляйн была канцлером недолго, она возглавляла переходное правительство Австрии с июня 2019 года по январь 2020 года после того, как парламент принял вотум недоверия правительству во главе с Себастьяном Курцем на фоне скандала с бывшим вице-канцлером Хайнцем-Кристианом Штрахе. До этого она руководила Конституционным судом страны.

Чем завершится дело актера Михаила Ефремова, который, находясь нетрезвым за рулем внедорожника, стал виновником гибели другого водителя, пока сказать сложно.



Фото: Zuma/TASS