Производство автомобиля Snowy местный стартап H2X начнет в 2022 году.

H2X Australia — это стартап, штаб-квартира которого находится в Новом Южном Уэльсе. В последние годы компания изучала опыт японских коллег по производству автомобилей на топливных элементах и считает, что будущее принадлежит именно такому транспорту.

На тизерах — внедорожник Snowy длиной 4,57 метра, шириной 1,82 метра и высотой 1,66 метра, с колесной базой 2,78 метра. Приблизительно такие же габариты имеет Audi Q5 (4663 мм x1893 мм x1659 мм, к/б — 2819 мм).

H2X сообщает, что у Snowy будет 258-сильный мотор, приводящий в движение передние колеса. Предполагается, что «Снежок» будет разгоняться до 100 км/ч за 6,9 секунды. Салон автомобиля имеет антибактериальное покрытие, которого должно хватить до следующей чистки.

К 2022 году марка планирует выпустить 3700 таких кроссоверов, а к 2025 году — около 25 000 шт.

Через некоторое время к внедорожнику Snowy, запланированному на 2022 год, присоединится микроавтобус, такси и даже трактор.

Известно, что один из первых водородомобилей выпустила японская Toyota.



Австралия делает свой кроссовер — на топливных элементах Производство автомобиля Snowy местный стартап H2X начнет в 2022 году. Австралия делает свой кроссовер — на топливных элементах

Фото: H2X Australia