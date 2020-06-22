Новая подушка безопасности: она окутывает голову

Но новом седане Acura TLX, который не поставляется в Россию, будет устанавливаться и новая подушка безопасности переднего пассажира. Не исключено, что разработка инженеров Acura впоследствии появится и на автомобилях марки Honda.
Новая подушка создана для того, чтобы как можно лучше защищать переднего пассажира, голова которого при диагональном столкновении может соскальзывать с подушки на центральную консоль либо на переднюю стойку и дверь. В результате применения новой подушки разработчики из Honda R & D Americas рассчитывают на наивысшие оценки безопасности NHTSA и IIHS.
В видеоролике автопроизводитель рассказал о новой технологии, примененной в подушке безопасности. Она работает, как бейсбольная перчатка. Натянутая между боковыми секциями ткань захватывает голову пассажира, направляя ее на среднюю секцию, между двумя надутыми камерами, которые гасят силу удара, и удерживая от соскальзывания.
Седан TLX оснащается восемью подушками безопасности, включая передние, боковые и коленные, а также боковые шторки с датчиком опрокидывания.
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Фото, видео: Honda