Новая подушка безопасности: она окутывает голову

Подушка состоит из трех секций, две из которых защищают голову переднего пассажира по бокам, чтобы избежать удара о центральную консоль или переднюю стойку.

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Но новом седане Acura TLX, который не поставляется в Россию, будет устанавливаться и новая подушка безопасности переднего пассажира. Не исключено, что разработка инженеров Acura впоследствии появится и на автомобилях марки Honda.

Новая подушка создана для того, чтобы как можно лучше защищать переднего пассажира, голова которого при диагональном столкновении может соскальзывать с подушки на центральную консоль либо на переднюю стойку и дверь. В результате применения новой подушки разработчики из Honda R & D Americas рассчитывают на наивысшие оценки безопасности NHTSA и IIHS.

В видеоролике автопроизводитель рассказал о новой технологии, примененной в подушке безопасности. Она работает, как бейсбольная перчатка. Натянутая между боковыми секциями ткань захватывает голову пассажира, направляя ее на среднюю секцию, между двумя надутыми камерами, которые гасят силу удара, и удерживая от соскальзывания.

Седан TLX оснащается восемью подушками безопасности, включая передние, боковые и коленные, а также боковые шторки с датчиком опрокидывания.

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Фото, видео: Honda