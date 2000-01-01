Модель сделана на базе кроссовера Geely Boyue Pro и должна появиться дилерских центрах Поднебесной в конце этого года.

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Пикапы нередко приспосабливаются к роли семейных автомобилей на каждый день. Их оснащают современными системами комфорта и безопасности, подвеске придают, по возможности, мягкий ход, а салон получает плотную шумоизоляцию. Но китайская компания Geely, а точнее ее подразделение Farizon Auto, решила пойти в обратном направлении и создала некое подобие пикапа на базе комфортного семейного Geely Boyue Pro.

Размеры FX и Boyue Pro почти идентичны, но у пикапа увеличен задний свес, хотя грузовая платформа все равно получилась небольшой. Но, кажется, разработчики знали, что делали, — у них есть опыт в производстве подобных машин. Еще в начале 2000-х годов они выпустили небольшой пикап на базе хэтчбека Haoqing. Следует признать, что новая попытка сделать пикап из легкового автомобиля оказалась более удачной.

Geely Farizon FX на 361 мм длиннее, чем исходный кроссовер Boyue Pro, длина которого достигает 4905 мм (на 135 мм длиннее, чем знакомый нам кроссовер Hyundai Santa Fe). Ширина машин составляет 1831 мм, а высота — 1713 мм. Одинаковой оказалась и колесная база — 2670 мм. Размер грузовой платформы пикапа — 1125 х 1230 х 460 мм. Скромно, но для семейного использования вполне достаточно.

Оснащаться кросс-пикап будет одним бензиновым двигателем с турбонаддувом объемом 1,8 литра и мощностью 184 л.с. Известно, что максимальная скорость модели составит всего 150 км/ч.

Хотя Farizon FX не совсем пикап, но благодаря сочетанию умеренной утилитарности и комфорта модель может пользоваться популярностью у любителей активного отдыха.

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Фото: Auto Sina