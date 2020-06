Илон Маск раскрыл подробности о серийном Cybertrack. Реакция публики

Машина станет несколько меньше, но действительно будет непробиваемой.

Недавно прототип пикапа Cybertrack протестировал популярный американский шоумен Джей Лено в компании с главой Tesla Илоном Маском. В процессе тестовой поездки, которую снимал американский канал CNBC Prime, Лено и Маск поговорили о многом, в частности о том, каким будет серийный Cybertrack. На вопрос ведущего о том, что поменяется в серийной машине по сравнению с прототипом, Маск ответил так:

«Мы сохраним пропорции очень близкими к тем, что есть, но сейчас у нас все размеры на 5% больше, чем нужно. Мы уменьшим габариты на эту величину, так что он поместится в обычном гараже».

Отметим, что официальных данных по габаритам Cybertrack до сих пор нет. Коснулись в видео вопросов по холоднокатаной нержавеющей стали, которая выдерживает выстрел из пистолета, и бронестеклам Tesla Armor Glass (напомним, что на презентации кузов выдержала удар молота, а вот стекло разбилось). Когда Лено спросил, почему так важно сделать пикап пуленепробиваемым, Маск сказал:

«Потому что это суперкруто».

В комментариях под сюжетом мнения разделились. Некоторые обратили внимание на фразу об обычном гараже:

«Если у тебя Cybertrack, сомневаюсь, что у тебя гараж обычного размера», — иронизирует Rifted.

Некоторых известие о более скромных габаритах машины по сравнению с прототипом не успокоило, и они продолжили высказывать уже звучавшие опасения:

«Вообразите столкновение с таким грузовиком. Ваша машина уничтожена, а ваша страховая говорит вам, что не покрывает убытки при ДТП с танком», — пишет Gerson Rendón.

Были и неожиданные мнения: а что, если стекло всё-таки действительно невозможно будет разбить?

«То есть, если вы упадете на этом фейковом пикапе в воду, вы не сможете выбраться, разбив стекло. Вы не сможете судиться, вы погибните. А Илон Маск сможет сказать, что вы сами виноваты», — гласил один из комментариев, но позже был удален.

Конечно, есть множество восторженных отзывов, вот один из популярных:

«Только Tesla может представить такой дизайн и получить с этого прибыль. Да, над этим смеются, на эту тему масса мемов, но в глубине души каждый хочет себе такой, и он сможет его получить. Даже в Lamborghini или Rolls-Royce не потянут такую модель, даже если на ней будет их логотип», — замечает X Finity.

Большое количество людей отметило фразу «Потому что это суперкруто» (оригинал: «It's just badass. Supercool»), а также высказывание «we want to be a leader in apocalypse technology» — «мы хотим быть лидерами в апокалиптических технологиях».

Производство Tesla Cybertrack должно начаться в конце 2021 года. Цены пока не объявлены.

В топ-версии Cybertrack сможет проезжать на одной зарядке 500 миль (около 805 км). Недавно Tesla Model S стала первым электромобилем с дальностью хода более 400 миль.

Фото: Tesla