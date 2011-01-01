Жена Ефремова отсудила компенсацию за машину

Зимой на ее автомобиль упали сосульки, что стало причиной судебного иска в адрес «Жилищника».

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Судебное разбирательство жены Михаила Ефремова Софьи Кругликовой и управляющей компанией «Жилищник» по поводу нанесенного автомобилю ущерба в результате падения на него наледи с крыши дома закончилось победой потерпевшей. Суд признал законность ее требований и велел управляющей компании возместить ущерб.

Зимой зимой на кроссовер Suzuki Vitara, принадлежащий Кругликовой, упали сосульки с крыши дома в Плотниковом переулке, возле которого тот был припаркован. Жена Михаила Ефремова обратилась в УК «Жилищник» с требованием возместить ущерб, но ей отказали. Тогда Кругликова пошла в суд с требованием компенсации за поврежденный автомобиль, пишет Telegram-канал Mash. Теперь «Жилищник» должен будет выплатить 120 тысяч рублей.

Софья Кругликова после аварии, устроенной Михаилом Ефремовым 8 июня, оправдывала мужа, севшего в пьяном виде за руль, заявив, что результатом алкогольной зависимости актера стала его добрая и израненная душа.

За ДТП, устроенное Ефремовым, придется расплачиваться всем.

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»