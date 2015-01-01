Чиновников и инспекторов хотят наказывать рублем за ошибочные штрафы

Нажиться потерпевшим водителям на этом не удастся, зато все услуги адвоката штраф покроет с лихвой.

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Завершилось общественное обсуждение проекта нового Кодекса об административных правонарушениях. 23 июня рабочая группа Общероссийского народного фронта «Защита прав автомобилистов» направила свой отзыв на документ, в частности, предложив дополнить проект нового КоАП статьей 34.44, которая предусматривает возможность привлечения к ответственности должностное лицо, которое незаконно кого-либо оштрафовало или лишило прав.

Не секрет, что чиновник или инспектор одним росчерком пера может сделать банкротом того или иного перевозчика, например, задержав его машину до выяснения обстоятельств или отправив на штрафстоянку, пишет «Российская газета». Были случаи, когда штрафовали владельца автомобиля, которого везли на эвакуаторе. Есть претензии и к штрафам фотовидеофиксации — программа плохо распознала номер, и в итоге штраф за нарушение в Краснодаре получает собственник автомобиля в другом регионе.

Пострадавшему от произвола приходится собирать бумажки, ходить по судам и самому доказывать свою правоту. В лучшем случае штраф отменят, но ответственности за ошибку никто не несет. Даже возмещение судебных расходов под большим вопросом, а если и возмещают, то не всю сумму.

Чтобы восстановить справедливость, предложено ввести новую статью в КоАП. Она предусматривает за незаконное возбуждение административного дела или привлечение к административной ответственности штраф 20 тысяч рублей, который должностное лицо уплатит в казну региона.

Эта же статья предполагает компенсацию пострадавшему в размере тех же 20 тысяч рублей из бюджета. В среднем данная сумма окупает траты на юридические услуги. Появление такой нормы заставит инспекторов быть внимательнее к доказательствам нарушения, а также избавит автомобилистов от штрафов, которые проштампованы без изучения обстоятельств. Только вот вопрос — появится ли такая норма в КоАП? Очень уж неохотно восприняли ее чиновники.