Порой человеку приходится доказывать, что он не стоял на тротуаре, потому что тротуара, где он стоял, вообще нет.

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В связи с использованием упрощенных способов вынесения постановлений о нарушениях по фотографиям, сделанным на смартфоны, порой водители оказываются без вины виноватыми. В таких случаях о презумпции невиновности почему-то забывают и доказывать свою правоту должен сам пострадавший.

Татьяна Дягилева получила по почте штраф за то, что припарковала машину якобы на тротуаре. Постановление было вынесено в упрощенном порядке, а нарушение зафиксировано с помощью приложения «Помощник Москвы». Инспектор ЦАФАП оформил постановление и отправил «письмо счастья», пишет «Российская газета».

Женщина обжаловала постановление, но суды в деталях разбираться не стали, и ей пришлось дойти до Верховного суда. Она утверждала, что место, где припарковала машину, — не тротуар, а значит, ставить машину там можно. Она приложила скриншот портала «Яндекс-карты», письмо заместителя префекта и ГБУ «Жилищник». В них утверждалось, что место парковки — придомовая территория, которая не считается ни газоном, ни тротуаром.

Однако суды долго разбираться не стали и посчитали, что раз на фото видно, что автомобиль находится на участке дороги, отделенном бордюром, на котором произрастают зеленые насаждения и есть покрытие из тротуарной плитки, то считать это парковкой нельзя, а надо считать местом для прохода пешеходов.

ВС посчитал, что судебные инстанции ненадлежащим образом проверили доводы заявителя. Также они не вызвали и не допросили должностное лицо, которое вынесло постановление. Согласно Правилам дорожного движения, тротуар — это элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов и примыкающий к проезжей части или к велосипедной дорожке либо отделенный от них газоном. Это инженерное сооружение, размещаемое в полосе отвода и на земляном полотне или придорожной полосе автомобильной дороги, а также часть дороги на мостовых и других искусственных сооружениях. Если покрытие вымощено тротуарной плиткой, это еще не говорит о том, что этот участок дороги является тротуаром, и не опровергает содержащиеся в письмах чиновников сведения, что конкретный участок — придомовая территория. То, что там есть зеленые насаждения, также не свидетельствует о том, что спорный участок — тротуар, и не опровергает сведений о том, что это придомовая территория.

Кроме того, подчеркнули в ВС, фото- или видеофиксация нарушения ПДД не отменяет принцип презумпции невиновности, и суды, прежде чем выносить решение, должны были полно, объективно и всесторонне изучить обстоятельства дела. Жалобу досконально не проверили, не допросили должностное лицо, вынесшее постановление, не запросили в компетентных органах сведения о том, является ли спорный участок дороги тротуаром.

Поэтому ВС отменил судебные акты, а дело направил на новое рассмотрение в Измайловский суд Москвы.