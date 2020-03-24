Налетел черт знает на что и сам виноват: водитель судится с дорожниками

Мужчина добился справедливости, только обратившись в Верховный суд.

Это дело тянулось почти два года. В августе 2018 года Владимир Поддубный на автомобиле Volkswagen Tiguan попал в серьезную аварию. Он ехал по дороге и не заметил открытого люка, огороженного странной конструкцией из двух автомобильных шин с дисками и вертикально приваренной к ним металлической трубы, на которой закреплена сетка бледно-оранжевого цвета. В результате наезда на препятствие машину откинуло на встречную полосу, произошло столкновение с двумя автомобилями. В результате аварии кроссоверу был причинен ущерб, который, по заключению независимой экспертизы, с учетом износа составил 785 230 руб., а стоимость транспортного средства до повреждения — 993 583 руб.

Поддубный обратился в районный суд с иском к дорожникам, отметив, что из-за нахождения на дороге посторонних предметов все это и произошло.

Районный суд установил, что отвечает за состояние дороги ММБУ «Управление дорожного хозяйства», но доказательств, подтверждающих вину ответчика в причинении ущерба машине автовладельца, не усмотрел. Сама по себе конструкция, установленная не по нормативу, не может свидетельствовать, что организация плохо исполнила обязанности по содержанию дороги.

Суд обвинил водителя, что это он нарушил пункт 10.1 ПДД, то есть двигался со скоростью, не учитывающей дорожную обстановку. Апелляционная инстанция с этими выводами согласилась.

Водитель дошел до Верховного суда, и вот тут неожиданно получил поддержку. ВС решил, что коллегами допущены существенные нарушения норм материального и процессуального права.

По закону, каждая из сторон должна доказать обстоятельства произошедшего. Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме тем, кто этот вред причинил.

Судами установлен факт размещения на дороге посторонней конструкции (имитации дорожного знака), не соответствующей требованиям правил содержания и обустройства дорог.

Также известно, кто эту конструкцию установил (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»). Отказывая в иске, нижестоящие судебные инстанции ссылались на недоказанность вины дорожников, однако по закону именно ответчик должен был доказать отсутствие своей вины в ненадлежащем содержании дороги, а не истец должен был доказывать его вину. Кроме того, установив факт грубой неосторожности истца, судебные инстанции нарушили статью 1083 Гражданского кодекса, не уменьшив размер возмещения ущерба, а полностью в нем отказав.

В итоге Верховный суд отменил все предыдущие решения и направил дело на новое рассмотрение. При этом, если дорожники смогут доказать грубую неосторожность водителя, то размер возмещения будет уменьшен. Если же удастся доказать, что водитель намеренно наехал на препятствие, то в возмещении будет отказано. Отказать в выплате можно будет и в том случае, если ответчики каким-то образом докажут отсутствие своей вины.

Пока иное не установлено, ответчик будет считаться виновным. Таким образом, сейчас прав владелец Тигуана, и сумму ущерба ему должны возместить в полном объеме, пока не доказано обратное.

А вот пытавшемуся схитрить автовладельцу Верховный суд навстречу не пошел.



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