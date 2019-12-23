Volkswagen начал поставки нового Polo дилерам

Машины начнут появляться в шоурумах на следующей неделе.

Материалы по теме Новый Volkswagen Polo — первые живые фото и комплектации

Российский офис компании Volkswagen сообщил, что лифтбеки Polo начнут появляться в шоурумах российских дилеров на следующей неделе. Сборка нового поколения стартовала на заводе в Калуге, и отправка товарных машин в дилерские центры уже началась.

Напомним, что Polo стал первой моделью в российской линейке бренда, получившей новый логотип. Со сменой поколений Polo прибавил в габаритах, поменял тип кузова с седана на лифтбек и обзавелся более солидным грузовым отсеком — вместо 460 литров теперь 530, а со сложенными задними сиденьями получится 1460 литров.

Сборка двух двигателей из гаммы Polo локализована в Калуге — это 90-сильный мотор в сочетании с пятиступенчатой механикой и 110-сильный, в пару которому можно выбрать пяти- или шестиступенчатую МКП. Еще один мотор, имеющий мощность 125 л.с., работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой DSG.

Все цены и комплектации нового Polo уже известны, а базовая версия Origin предлагается по цене 792 900 рублей.

Фото: Volkswagen