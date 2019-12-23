Volkswagen начал поставки нового Polo дилерам — журнал За рулем

Volkswagen начал поставки нового Polo дилерам

Машины начнут появляться в шоурумах на следующей неделе.

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Российский офис компании Volkswagen сообщил, что лифтбеки Polo начнут появляться в шоурумах российских дилеров на следующей неделе. Сборка нового поколения стартовала на заводе в Калуге, и отправка товарных машин в дилерские центры уже началась.

Напомним, что Polo стал первой моделью в российской линейке бренда, получившей новый логотип. Со сменой поколений Polo прибавил в габаритах, поменял тип кузова с седана на лифтбек и обзавелся более солидным грузовым отсеком — вместо 460 литров теперь 530, а со сложенными задними сиденьями получится 1460 литров.

Сборка двух двигателей из гаммы Polo локализована в Калуге — это 90-сильный мотор в сочетании с пятиступенчатой механикой и 110-сильный, в пару которому можно выбрать пяти- или шестиступенчатую МКП. Еще один мотор, имеющий мощность 125 л.с., работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой DSG.

Фото: Volkswagen
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Отзывы о Volkswagen Polo (16)

Volkswagen 2010 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Выносливый авто.

Недостатки:

разгон более 10с до 100

Комментарий:

Владею авто с 2013г.Пробег 197к. Не таксист. Езжу куда мне надо. Крым,Питер,абхазия,сочи,Ростов,домбай,Башкирия.PS сам из Москвы. Масло не ест. Оценка отлично за авто.Езжу и сейчас тыс 250 будет в трейд ин отдам.

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