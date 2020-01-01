Всю кровь не стереть, но вы сможете ехать...

Жизнь большинства городских жителей скучна и однообразна, добавить перчинки готова одна японская компания, которая предлагает новую услугу: «Гараж с привидениями».

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В Японии очень популярно такое развлечение, как «дома с привидениями», однако коронавирус, который все еще бродит где-то рядом, свел на нет бизнес таких компаний. Вместо этого компания Kowagarasetai придумала модернизированную услугу: «Гараж с привидениями».

Перед автолюбителем разыгрывается представление, даже придумана предыстория всего этого дела. Дескать, когда-то в этом гараже произошло кровавое преступление, но души умерших так и не нашли пристанища, поэтому, если въехать в гараж и три раза посигналить, можно увидеть «нечто»...

Множество «мертвецов» начинает атаковать вашу машину. Свет мерцает, через радио вашей машины воспроизводятся звуки, как в автомобильных кинотеатрах. Говорят, все выглядит настолько натуралистично, что пугаются даже те, кто платит за «музыку» (можно ведь прихватить ничего не подозревающих друзей и родственников), поскольку гараж во время сеанса закрывается и выхода нет.

Гости сидят в машине и вынуждены прочувствовать весь ужас до конца, отмечают создатели проекта.

Компания обещает: «Мы сделаем вашу машину кровавой, если пожелаете. Вы можете сфотографироваться после мероприятия! Кроме того, персонал в конце представления вытрет кровь с автомобиля». Правда, мелким шрифтом добавлено: «Полностью удалить кровь невозможно, но машина станет достаточно чистой, чтобы без проблем можно было бы ехать дальше».

Стоит 20-минутное представление не так уж дешево — по сообщению SoraNews24, цена входного билета составляет 8000 иен, или около 5000 рублей за автомобиль. Но если личного автомобиля нет, а пронизывающий ужас испытать хочется, дополнительные 1000 иен позволят вам сесть в предоставленный автомобиль с тремя другими любителями хорора.

И главное — устроители шоу обещают, что после сеанса машину тщательно продезинфицируют, поскольку то, что может скрываться внутри, гораздо страшнее, чем шоу, показанное снаружи.

Однако таксисты утверждают, что в каждом городе есть места, где можно столкнуться не только с непонятными явлениями, но и с привидениями!



Всю кровь не стереть, но вы сможете ехать... Жизнь большинства городских жителей скучна и однообразна, добавить перчинки готова одна японская компания, которая предлагает новую услугу: «Гараж с привидениями». Всю кровь не стереть, но вы сможете ехать...

Фото: SoraNews24/PR Times