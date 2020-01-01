Самые популярные китайские кроссоверы подорожали

На несколько десятков тысяч рублей. Но некоторые комплектации сохранили цену, а также добавились новые, относительно недорогие.

Материалы по теме Кроссовер Haval F7x получил новый двигатель и подешевел

Кроссовер Haval F7, недавно признанный самым популярным в России китайским автомобилем, и соплатформенное кросс-купе F7x получили прибавку к цене. В зависимости от версии, дельта с прежней ценой составила от 20 000 до 30 000 рублей или от 1,1 до 1,8%. Интересно, что не смотря на это, F7x даже стал чуть доступнее, потому что получил в гамму моторов «младший» 1,5-литровый двигатель.

Если F7x в версиях Elite и Premium с мотором 2,0 литра стали дороже и предлагаются к покупке по цене от 1 689 000 до 1 879 000 рублей, то за недавно появившуюся версию с мотором 1,5 литра и моноприводом дилеры просят от 1 489 000 рублей в комплектации Comfort. Вариант с этим мотором, полным приводом и уровнем оснащения Premium тоже возможен — за 1 759 000 рублей.

Кроме того, «родительская» модель, кроссовер Haval F7, в минимальной комплектации Comfort цену не изменил: он по прежнему предлагается за 1 489 000 рублей. Подорожали версии Elite с моторами 1,5 и 2,0 литра — теперь они стоят от 1 579 000 рублей до 1 759 000 рублей. А также «подрос» Premium с движком 2,0 литра — новые цены составляют от 1 679 000 до 1 879 000 рублей.

В июне российский завод Haval под Тулой отмечает год с начала работы — за это время на нем выпущено 10 000 автомобилей.

Фото: Haval