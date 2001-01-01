Топ-10 машин с проблемами прокладки блока цилиндров

Среди автомобилей, у которых чаще других происходят пробои прокладки ГБЦ, есть модели Subaru, BMW, Mazda, Chevrolet, Infiniti и Mini.

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Пробой прокладки головки блока цилиндров приводит к весьма дорогостоящему ремонту. Проанализировав данные ежегодного опроса, специалисты Consumer Reports составили список моделей, у которых данная поломка возникает чаще, чем у других машин.

Прокладка головки блока цилиндров — та деталь, без которой невозможна работа мотора. Да, таких деталей много, но с пробитой прокладкой ГБЦ в двигателе начинают смешиваться охлаждающая жидкость, моторное масло и топливо, что приводит к прочим поломкам. Располагается она между головкой цилиндров и блоком цилиндров, а ее замена — это длительный и дорогостоящий процесс.

В Consumer Reports выявили проблемные BMW 3-й серии, которые выпускались в 2006 и 2007 годах. У них неприятности с прокладкой головки случаются при пробеге от 145 тысяч до 220 тысяч километров.

В список проблемных машин вошли Subaru Impreza 2006–2008 годов, Outback 2001–2009 годов и Forester 2001–2009 годов. У всех этих моделей проблемы с прокладкой головки возникали при пробеге от 145 тысяч до 260 тысяч километров. На данные машины устанавливался один и тот же базовый оппозитный двигатель, у которого две головки и, следовательно, две прокладки.

Проблемы с прокладкой ГБЦ возникают и у машин Mini Cooper и Clubman 2008–2010 годов выпуска при пробеге от 92 тысяч до 200 тысяч километров, а также у Chevrolet Cruze при пробеге от 100 тысяч до 156 тысяч километров, BMW X5 при пробеге от 95 тысяч до 108 тысяч километров, Infiniti M 2011–2013 годов выпуска и у Мазды MX-5 Miata второго поколения. В некоторых случаях у аналитиков было недостаточно данных для определения пробега, на котором возникали пробои прокладки.

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Фото: consumerreports.org