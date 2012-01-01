На заводе Volkswagen в Калуге начались сокращения

Планируют сократить 157 человек, а с декабря 2019 года уже попрощались с более чем 400 сотрудниками.

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Руководство российского завода Volkswagen в городе Калуга начало рассылать уведомления сотрудникам о сокращении их рабочих мест с 29 сентября 2020 года. Всего планируется сократить 157 человек, сообщает действующий на предприятии филиал профсоюза МПРА.

Ранее сотрудники, попадающие под сокращение, получили предложение уволиться с единовременной выплатой в размере пяти окладов. В мае на этих условиях руководство собиралось сократить 250 человек, и в результате в одном из подразделений желающих оказалось даже слишком много. Однако профсоюз считает это предложение невыгодным для работников.

Здание завода «Фольксваген Груп Рус» в технопарке «Грабцево», Калуга

По данным МПРА, с декабря 2019 года завод попрощался с более чем 400 сотрудниками. Официально причиной сокращений называется снижение объемов производства. В профсоюзе же считают, что причина кроется в карьерных интересах топ-менеджеров компании.

Вместе с тем с 1 июля на предприятии должна пройти индексация зарплат, а также сотрудников ожидают две премии.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС