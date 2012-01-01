Кроссоверу Haval F7 и его версии купе добавили функций

Обновления коснулись комплектаций Elite и Premium.

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Haval обновил комплектации кроссоверов F7 и F7x 2020 модельного года. Топ-версия Premium теперь оснащается 7-дюймовой цифровой панелью приборов и контроллером управления многофункциональной мультимедийной системой, котоhый обеспечивает удобный доступ к возможностям автомобиля. Кроссоверы-купе F7x 2020 модельного года этой версии доступны в российских официальных дилерских центрах Haval с конца июня, а классические F7 — в июле этого года.

Цены на F7 в версии Premium начинаются от 1 679 000 рублей. Полноприводный F7x с 1,5-литровым турбодвигателем в комплектации Premium обойдется в 1 759 000 рублей, а цена F7x c 2-литровым двигателем в комплектации Premium — 1 879 000 рублей.

Обновлена и комплектация Elite, в которую теперь входят несколько функций топ-версии Premium: светодиодные фары и боковые зеркала с электроприводом складывания. Для модели F7 также предлагается задний спойлер, а F7х Elite получила 19-ти дюймовые легкосплавные колесные диски.

Стоимость F7 версии Elite 2020 модельного года начинается от 1 579 000 рублей, F7x Elite 2020 модельного года — от 1 589 000 рублей. Все цены включают НДС.

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Фото: Haval