Haval подразнил тизерами «квадратного» внедорожника

Если раньше предполагалось, что новинка придет на смену H5, то вдруг выяснилось, что это абсолютно новая модель.

О том, что новинка не будет заменой H5, сообщили в самой китайской компании. Хотя мы пока не знаем, как он будет называться, в отчете производителя говорится, что внедорожник не будет иметь ничего общего с моделями Haval серий H и F.

Какое бы имя ни носил автомобиль, у него совершенно новый квадратный дизайн, и внешне он больше походит на Ford Bronco, чем на другие внедорожники и кроссоверы Haval.

Предположительно, транспортное средство будет базироваться на новой платформе компании, известной внутри страны как «B06». Технические подробности пока не раскрывают, но на тизерах можно рассмотреть большую решетку радиатора и круглые фары, окантовка которых является дневными ходовыми огнями. Внизу расположены круглые противотуманки. Вид сбоку демонстрирует, что у нового внедорожника Haval довольно короткие передние и задние свесы, что станет преимуществом при движении по бездорожью.

В профиль у автомобиля все та же прямоугольная форма и сильно раздутые колесные арки. Заметно также, что у него довольно высокий клиренс. Что касается задней части, то фонари имеют довольно причудливую форму, напоминающую перевернутую букву L, такие же были в Haval Concept H, который показали в этом году в Индии.

Внутри будущей модели ожидается полностью цифровая приборная панель, большой центральный информационно-развлекательный дисплей и массивный трехспицевый руль, пишет китайское издание auto.163.com.

В целом автомобиль оставляет ощущение грубой силы, и при этом он кардинально отличается от всего того, что ранее предлагала марка Haval. Недаром Фил Симмонс, нынешний директор по дизайну и вице-президент Great Wall Motors, недавно заявил, что «дизайн Haval будет корректироваться и развиваться в соответствии с социальными тенденциями, культурной эволюцией и пожеланиями потребителей».

Бренд Haval давно задает моду в Китае на дизайн внедорожников и создал много популярных моделей. Поэтому появление новинки заставляет задуматься о новых тенденциях в сегменте и увидеть усилия Haval в области создания нового авто для хардкорного бездорожья.

Новый внедорожник Haval обещают официально представить в третьем квартале этого года.

Haval подразнил тизерами «квадратного» внедорожника Если раньше предполагалось, что новинка придет на смену H5, то вдруг выяснилось, что это абсолютно новая модель. Haval подразнил тизерами «квадратного» внедорожника