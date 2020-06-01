Haval подразнил тизерами «квадратного» внедорожника
Если раньше предполагалось, что новинка придет на смену H5, то вдруг выяснилось, что это абсолютно новая модель.
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О том, что новинка не будет заменой H5, сообщили в самой китайской компании. Хотя мы пока не знаем, как он будет называться, в отчете производителя говорится, что внедорожник не будет иметь ничего общего с моделями Haval серий H и F.
Какое бы имя ни носил автомобиль, у него совершенно новый квадратный дизайн, и внешне он больше походит на Ford Bronco, чем на другие внедорожники и кроссоверы Haval.
Предположительно, транспортное средство будет базироваться на новой платформе компании, известной внутри страны как «B06». Технические подробности пока не раскрывают, но на тизерах можно рассмотреть большую решетку радиатора и круглые фары, окантовка которых является дневными ходовыми огнями. Внизу расположены круглые противотуманки. Вид сбоку демонстрирует, что у нового внедорожника Haval довольно короткие передние и задние свесы, что станет преимуществом при движении по бездорожью.
В профиль у автомобиля все та же прямоугольная форма и сильно раздутые колесные арки. Заметно также, что у него довольно высокий клиренс. Что касается задней части, то фонари имеют довольно причудливую форму, напоминающую перевернутую букву L, такие же были в Haval Concept H, который показали в этом году в Индии.
Внутри будущей модели ожидается полностью цифровая приборная панель, большой центральный информационно-развлекательный дисплей и массивный трехспицевый руль, пишет китайское издание auto.163.com.
В целом автомобиль оставляет ощущение грубой силы, и при этом он кардинально отличается от всего того, что ранее предлагала марка Haval. Недаром Фил Симмонс, нынешний директор по дизайну и вице-президент Great Wall Motors, недавно заявил, что «дизайн Haval будет корректироваться и развиваться в соответствии с социальными тенденциями, культурной эволюцией и пожеланиями потребителей».
Бренд Haval давно задает моду в Китае на дизайн внедорожников и создал много популярных моделей. Поэтому появление новинки заставляет задуматься о новых тенденциях в сегменте и увидеть усилия Haval в области создания нового авто для хардкорного бездорожья.
Новый внедорожник Haval обещают официально представить в третьем квартале этого года.
Фото: auto.163.com
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