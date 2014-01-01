У Lada 4x4 Urban появится лимитированная серия Black

Черный кузов, диски, потолок и еще несколько отличий.

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Внедорожник Lada 4x4 получит специальное исполнение под названием Black. Такие машины будут выпущены ограниченной серией, и оформлены «в черное» будут только автомобили модификации Urban в трех- и пятидверной версиях.

Внешне Lada 4x4 Urban серии Black можно отличить по черному цвету кузова (в гамме у Lada 4x4 уже присутствует черный цвет «Пантера»), шильдикам на передних крыльях и легкосплавным колесным дискам черного цвета. В интерьере также превалирует черный: в этот цвет окрашен потолок, а также поручни, противосолнечные козырьки и блок системы ЭРА-ГЛОНАСС. Сиденья имеют оригинальную обивку, на передних вышита надпись «Black».

К данному моменту собрано всего два экземпляра в трех- и пятидверном варианте для проверки качества сборки, сообщает AvtoVAZ News. Разница по цене с машинами стандартных комплектаций прогнозируется на уровне 25 000 — 30 000 рублей. Напомним, ранее АВТОВАЗ уже выпускал лимитированные серии Lada 4x4 — Elbrus Edition в 2015 году и 40 Anniversary в 2017 году.

Летом 2020 года ожидается обновление версии с повышенными внедорожными качествами — Lada 4x4 Bronto.

Фото: АВТОВАЗ, AvtoVAZ News.