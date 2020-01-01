АВТОВАЗ повысил цены в четвертый раз за полгода

Больше всего подорожали Весты и Ларгусы.

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Как и сообщалось ранее, в июле 2020 года АВТОВАЗ поднял цены на все модели автомобилей Lada. Для российского бренда это уже четвертое повышение цен с начала года. Прежние прайс-листы остались только у внедорожников Niva (от 686 000 рублей) и Lada 4x4 Bronto (от 742 900 рублей), а остальной модельный ряд подорожал в среднем на 1%, сообщает Лада.Онлайн. Самое большое повышение зарегистрировано у Lada Vesta — 1,4% от прежней цены.

Все модификации Весты подорожали на 9000 рублей. Седаны теперь стоят от 653 900 до 973 900 рублей, в варианте Vesta Cross — от 800 900 до 998 900 рублей, а седаны Vesta Sport — от 1 066 900 до 1 102 900 рублей. Битопливные версии Vesta CNG — от 860 900 до 994 900 рублей. Универсалы стоят от 732 900 до 1 015 900, кросс-версии Vesta SW Cross — 839 900 — 1 040 900 рублей.

Ларгусы подорожали на 8000 рублей. Универсалы стоят от 635 900 до 789 900 рублей, кросс-версии — от 795 900 до 818 900 рублей, а фургоны — от 619 900 до 730 900 рублей. Битопливные версии с шильдиком CNG, среди которых также есть фургоны, универсалы и кросс-версии, теперь предлагаются от 902 900 до 982 900 рублей.

Хэтчбеки линейки XRAY прибавили в цене 7000 рублей. Актуальная цена на модель XRAY составляет от 641 900 до 874 900 рублей, а на модификацию XRAY Cross — от 791 900 до 1 055 900 рублей.

На 6000 выросла цена у внедорожника Lada 4x4: сейчас он стоит от 572 900 рублей за базовую трехдверку и до 691 900 за пятидверную машину в исполнении Urban. На столько же «потяжелела» Granta Drive Active — она обойдется в цену от 659 900 до 684 900 рублей.

Ну а «обычная» Гранта, семейство которой насчитывает четыре типа кузова, выросло в цене на 5000 рублей: от 470 900 рублей за базовый седан и до 694 800 рублей за универсал в максимальной комплектации. Granta Cross тоже подорожала на 5000 рублей — сейчас ценник лежит в диапазоне от 590 900 до 682 900 рублей.

О новом готовящемся повышении цен стало известно в конце июня, когда дилеры Lada начали получать обновленные прайс-листы.

Фото: АВТОВАЗ