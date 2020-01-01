АВТОВАЗ может снова поднять цены на весь модельный ряд

Прибавка к цене составит минимум 5000 рублей.

Материалы по теме АВТОВАЗ вновь повысил цены на автомобили Lada

Очередное повышение цена на автомобили под брендом Lada может произойти 1 июля. По предварительным данным, корректировке подвергнутся ценники всех моделей, но на настоящий момент неофициальные источники публикуют новые цены на седан Vesta, его спортивную версию Vesta Sport, универсал Vesta SW Cross, а также на седан Granta.

Самые доступные комплектации Lada Granta подорожают с 465 900 до 470 900 рублей, сообщает паблик Kviring Drive Vk Shop в социальной сети Вконтакте. Веста же прибавит ощутимее: минимальная цена вырастет с 644 900 до 653 900 рублей. Цена на базовый универсал Lada Vesta SW Cross подрастет с 830 900 до 839 900 рублей. А за модификацию Vesta Sport вместо c 1 057 900 рублей придется выложить 1 066 900 рублей.

В 2020 году цены на автомобили Lada повышались уже трижды. Сначала АВТОВАЗ изменил прайсы в январе, а второй раз это случилось в апреле.

В третий раз цены повысились в мае, а затем была еще и отдельная корректировка прайсов и комплектаций для Весты.

Фото: АВТОВАЗ