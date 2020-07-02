Известны китайские автомобили с самой низкой и самой высокой ценой

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Материалы по теме Кроссоверу Haval F7 и его версии купе добавили функций

Составлен рейтинг цен самых дорогих и самых дешевых автомобилей от китайских производителей, представленных в России. По данным ресурса «Китайские автомобили», на пятой строчке рейтинга «бюджетников» располагается Lifan Murman — бизнес-седаны, собранные еще в 2017 году в Черкесске, продают с большой скидкой за 829 900 рублей. На четвертом месте — JAC S3 казахстанской сборки 2019 года, от 789 000 рублей.

Третья позиция — кроссоверы Lifan X60, выпущенные в 2017 году, за 639 900 рублей. Второе место — хэтчи Lifan X50 2018 года выпуска по цене от 609 900 рублей. И лидер — седан Lifan Solano, выпущенный в 2018 году, минимальная цена 579 900 рублей.

Пятерку самых дорогих машин открывают популярные в России Haval F7 и Haval F7x тульской сборки: топовые версии у обоих оцениваются в 1 879 000 рублей. Известная по продаже грузовых автомобилей марка Foton, кроме того, реализует в России рамные внедорожники Sauvana — они на четвертом месте рейтинга дорогих китайских машин с ценой топового варианта 2 074 900 рублей.

На третьем месте большой кроссовер, GAC GS8, в максималке оцененный в 2 598 000 рублей. Вторая позиция — вновь у рамного «проходимца» Haval H9, его, как прочие модели Haval, выпускают под Тулой, а стоят эти машины в топ-версии 2 875 000 рублей.

А самый дорогой «китаец» в России — это только что представленный минивэн GAC GN8 китайской сборки, его цена доходит до 3 499 000 рублей.

Фото: Lifan