Просто огонь: смотрим на гоночные авто с огромными моторами

Вторая часть видео про очень старые, очень громкие и очень мощные гоночные болиды.

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Есть одна вещь, на которую можно смотреть вечно — огонь, вырывающийся из выхлопных труб. Снова надеваем наушники и устраиваемся поудобнее — нас ждет еще один вояж в мир огромных гоночных моторов первой половины XX века. Если не успели ознакомиться с первой частью этого познавательного видео канала Cars and Engines, то обязательно сделайте это.

Мы же отправляемся дальше — и узнаем, что практика «вживления» в гоночные автомобили гигантских моторов от военных катеров и самолетов в 1930–40 годы была вполне обычным делом. Запредельная мощь, доходящая порой до 1000 сил, в сочетании с нулевым уровнем безопасности — таким был автоспорт в те годы.

В кадре мелькают Packard-Bentley Mavis, Bentley-Napier, Rolls-Royce Merlin и другие любопытнейшие экземпляры, иногда и вовсе безымянные и известные только по марке двигателя — огромного двигателя, постоянно изрыгающего пламя. И все — на ходу и в идеальном состоянии. Наслаждайтесь.

Всем, кому интересен автоспорт, на всякий случай напоминаем, что сезон Формулы-1, отмечающей в этом году свое 50-летие, наконец-то стартует в эти выходные в Австрии.

Видео: Cars and Engines