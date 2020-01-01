ГАЗ вернулся к работе после отпуска

Первую неделю отработают с полной загрузкой, а что будет дальше — пока неизвестно.

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С начала нынешней недели на Горьковском автомобильном заводе возобновилось производство после корпоративного отпуска, продлившегося две полных недели, начиная с 22 июня. В отпуск заводчанам пришлось уйти на месяц раньше, чем обычно: традиционная пауза на предприятии начинается в конце второго летнего месяца, но этот июль оказался не обеспечен заказами.

Как и было объявлено заранее, ГАЗ отработает первую пятидневную рабочую неделю с полной загрузкой, а далее руководством будет приниматься решение о графике работы исходя из реальной загрузки конвейера, пишет «Автостат» со ссылкой на пресс-службу «Группы ГАЗ». Напомним, что до 18 декабря на предприятии введен режим четырехдневной рабочей недели.

Сложности с заказами ГАЗ испытывает начиная с 12 мая, когда производство запустилось после паузы, вызванной пандемией.

Похожие проблемы и у другого предприятия «Группы ГАЗ» — автобусного завода ПАЗ.

Фото: ИТАР-ТАСС/Денис Русинов