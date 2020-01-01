VW готовит внедорожный Golf Alltrack

Новая версия автомобиля была сфотографирована во время дорожных испытаний.

Новый Volkswagen Golf Alltrack должен в ближайшее время поступить в продажу — судя по фотографиям, его испытания уже подходят к концу, так как на машине практически отсутствует камуфляж.

На передний бампер и нижнюю часть заднего бампера наклеены какие-то странные полоски, и непонятно, что они должны скрывать. Возможно, немного изменится форма противотуманных фар. Также видны тонкие пластиковые накладки на колесных арках, дверях и порогах, а также увеличенный дорожный просвет.

Golf Alltrack будет оснащаться как бензиновыми, так и турбодизельными двигателями, роботом или автоматической коробкой передач, как новая Jetta, а также системой полного привода 4Motion.

Возможно, VW пойдет по пути Шкоды и предложит также переднеприводную версию внедорожного универсала для снижения начальной стоимости машины, как в случае с Octavia Scout.

Премьера внедорожного Гольфа должна состояться до конца года, а позже появятся и горячие хэтчбеки GTI и R, а также электрические версии модели с трансмиссией, как у Octavia RS iV.

Не так давно Фольксваген выпустил рекламу Гольфа, которую признали расистской сразу по трем причинам.

Фото: motor1.com