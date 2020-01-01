Мэра города задержали нетрезвым за рулем

Правоохранительным органам предстоит разобраться в произошедшем, сам мэр свою вину отрицает.

Мэра Саяногорска в Хакасии Михаила Валова наряд ДПС задержал за рулем с признаками алкогольного опьянения в ночь на среду, медицинское освидетельствование показало наличие алкоголя в крови, сообщает издание vg-news.ru. На месте пройти освидетельствование он отказался, и тогда инспекторы привезли градоначальника в медучреждение. Тест оказался положительным — по всем признакам мэр оказался за рулем пьяным.

За это правонарушение Михаилу Валову грозит лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет и штраф 30 000 рублей по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ.

На своей странице в Facebook Валов рассказал, что его автомобиль действительно остановили сотрудники ДПС, и тест оказался положительным, но с фактом алкогольного опьянения он не согласен, так как «каждый день принимает лекарства по рекомендации врачей».

И что сейчас он вообще в отпуске, но готов к любому развитию событий, а после отпуска продолжит работу на благо Саяногорска.

Как пишет издание, за рулем в нетрезвом виде Валов попадается не первый раз и однажды был за это лишен прав. Но злые языки говорили, что и в период лишения он продолжал садиться за руль. И якобы в 2012 году он, возглавляя в то время медиахолдинг «Юг Сибири», в пьяном виде за рулем столкнулся с другой машиной, в которой пострадали люди, бросил пострадавших без помощи и скрылся с места ДТП. Позже за это его уволили с поста гендиректора.

Так что теперь дело за экспертизой и оценкой его действий жителями Саяногорска, которые два года назад оказали мэру доверие, проголосовав за него на выборах.

Чем рано или поздно заканчивается вождение автомобиля в нетрезвом виде, все мы знаем на примере известного актера.



Фото: Facebook