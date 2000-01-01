Мужчина благодарен подросткам, что они заставили его сделать важный шаг в жизни.

Клейтон Уорд вырос в Теннесси и некоторое время пробовал учиться в колледже, но потом переехал в Массачусетс, стал водить школьный автобус и о продолжении обучения как-то забыл, хотя в школе всегда интересовался историей.

«Мне очень нравится работать с детьми, особенно со старшеклассниками, и во время автобусных маршрутов мы обсуждали их занятия. Как любитель истории, я много чего знаю и рассказывал это им. Мы часто обсуждали уроки истории», — рассказал Клейтон изданию goodnewsnetwork.org.

После таких обсуждений некоторые ребята сказали ему, что было бы здорово, чтобы он стал их учителем. Сперва он посмеялся, но дети говорили ему такое снова и снова, и мысль засела Клейтону в голову. В итоге он в мае 2019 года поступил в общественный колледж MassBay, чтобы продолжить обучение и когда-нибудь стать учителем.

Днем Клейтон водил школьный автобус, а вечером посещал занятия в MassBay. Учился он так усердно, что даже получил премию All-Divisional Award за самый высокий средний балл в отделении гуманитарных и социальных наук и в программе гуманитарных наук.

Не всегда это было легко, признается Клейтон, ему приходилось учить лекции в перерывах между сменами, брать ночные онлайн-уроки и заниматься по выходным, чтобы успешно пройти курс обучения.

И как ни странно, помогла ему… пандемия. Благодаря большому количеству высвободившегося времени Клейтон смог получить степень бакалавра гуманитарных наук и этой осенью начинает учиться в Государственном университете Фрэмингема, чтобы получить степень бакалавра по истории. Это даст ему возможность преподавать в школе.

Водитель автобуса часто болтал со школьниками и стал учителем Мужчина благодарен подросткам, что они заставили его сделать важный шаг в жизни. Водитель автобуса часто болтал со школьниками и стал учителем

Фото: goodnewsnetwork.org