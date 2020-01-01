Силовая установка представляет собой мягкий 48-вольтовый гибрид на базе турбодизельного мотора. Схожая технология используется и в машинах Aurus.

Материалы по теме Новый кроссовер Kia: тест-драйв двух версий XCeed

Силовая установка получила название EcoDynamics+. Ею теперь оснащается все семейство Ceed: хэтчбек, универсал Sportswagon, пятидверный «шутинг брейк» ProCeed и кроссовер XCeed. Автомобили уже доступны к заказу.

В основу агрегата лег турбодизельный мотор Smartstream объемом 1,6 л, который может иметь мощность 115 или 136 л.с. Для ProCeed предусмотрен 136-сильный мотор.

Производство машин с мягкими гибридами ведется на европейском заводе Киа, расположенном в словацком городе Жилина.

Благодаря 48-вольтовому стартер-генератору автомобиль получает дополнительный крутящий момент. Благодаря этому машина не только быстрее разгоняется, но и тратит меньше топлива, а ее выхлоп становится чище.

Также гибридные версии оснащаются компактными литий-ионными полимерными аккумуляторами, которые не занимают много места, но влияют на вместительность багажника, занимая нишу под полом, предназначенную для запасного колеса:

Стартер-генератор MHSG соединен с коленчатым валом двигателя, благодаря чему нет потери мощности при передаче. В режиме «мотор» он помогает разгонять автомобиль. Тем самым нагрузка на двигатель снижается, увеличивая ресурс агрегата. Когда автомобиль замедляется, электромотор переходит в режим «генератор», заряжая батарею.

Модели семейства Сид с мягким гибридом могут оснащаться особой механической коробкой передач iMT , о которой мы писали — она позволяет гибридной технологии работать так же, как и при установке 7-ступенчатой роботизированной трансмиссии с двумя сцеплениями.

Фото: Kia