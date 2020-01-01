Могут появиться нормы качества воздуха в машинах

Первым новые требования может ввести Китай. Связано это с защитой здоровья водителей.

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В результате введения норм качества воздуха в салонах автомобилей, что в данный момент рассматривается правительством Китая, затраты автопроизводителей, импортирующих автомобили в Поднебесную, могут увеличиться. Следовательно, машины станут дороже.

Новые модели должны будут проходить особые испытания, в ходе которых машина должна будет простоять несколько часов с закрытыми дверями, после чего станет проверяться уровень загрязняющих веществ, в том числе формальдегида и бензола.

Что касается электромобилей, планируется проверять их на уровень электромагнитного излучения. Данная проверка может коснуться и машин с гибридными установками и двигателями внутреннего сгорания, в которых появляется все больше электронных устройств. Хотя официальный представитель Китайской ассоциации автопроизводителей в прошлом году заявил, что подобное излучение не вредно для человека.

Стандарты качества воздуха с салонах машин были разработаны еще в 2011 году. Но они до сих пор носят рекомендательный характер. Пока Китай разрешает продавать автомобили без какой-либо сертификации качества воздуха в салоне.

Об уборке в салоне автомобиля, при которой обивка не пострадает, вы можете узнать здесь.

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