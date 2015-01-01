Сотрудники Форда выступили против производства полицейских машин

Генеральный директор компании Джими Хакетт отверг эту идею, сообщив, что сотрудничество с полицией не противоречит поддержке движения Black Lives Matter.

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У отношений между Фордом и правоохранительными органами Америки давняя история, восходящая к 1950 году, когда автопроизводитель представил первый полицейский автомобиль. Модель Ford Crown Victoria буквально стала символом полиции, а потом ее слава передалась другой модели — Ford Explorer, после того производство Vic было прекращено в 2011 году.

Однако некоторые сотрудники Ford подвергают сомнению положительную роль автопроизводителя в создании таких автомобилей. Стало известно, что 100 сотрудников Ford написали письмо генеральному директору Джиму Хакетту и председателю совета директоров Биллу Форду с просьбой прекратить производство полицейских автомобилей. Известно также, что Хакетт категорически отверг идею, что производитель пойдет на такой шаг.

Хакетт написал служебную записку, в которой говорится, что если бы Форд прекратил сотрудничать с полицией, это навредило бы ее безопасности и усложнило бы ее работу. Он добавил, что Ford продолжит производство и продажу полицейских автомобилей, и это не противоречит всесторонней поддержке движения Black Lives Matter («Жизни темнокожих имеют значение»).

Ранее в письме Хакетт ясно дал понять, что они с Биллом категорически осудили репрессии и расизм, которые были продемонстрированы отдельными сотрудниками правоохранительных органов. Он также отметил, что они считают, что следует требовать большей прозрачности в действиях полиции.

Тем не менее, Хакетт понимает жизненно важную роль, которую играют в обществе правоохранительные органы.

«Наш мир не сможет существовать без храбрости и самоотверженности хороших полицейских, которые защищают граждан и служат Отечеству. Но безопасность должна быть обеспечена для всех членов сообщества, а сегодня это не так».

Полицейские автомобили Ford составляют две трети всех продаж машин для полиции США, и те, кто просит Ford пересмотреть свою позицию в отношении производства и продажи полицейских автомобилей, скорее всего, не смогут изменить курс автопроизводителя.

«Нет простых ответов. Мы не заинтересованы в поверхностных действиях. Наступил момент, чтобы сделать шаг вперед и полностью посвятить себя созданию справедливой и инклюзивной культуры, которой заслуживают наши граждане», — заявили Форд и Хакетт, обещая инициативы, направленные на то, чтобы сотрудники афроамериканцы на предприятиях компании почувствовали себя услышанными и признанными.

Ранее российская ведущая Ксения Собчак лишилась рекламного контракта с Audi, так как в компании сочли некорректными некоторые ее высказывания о ситуации в США.

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