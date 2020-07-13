«Ты мне нравишься, Фред, но эти усы…» Новый эпизод краш-сериала — журнал За рулем

«Ты мне нравишься, Фред, но эти усы…» Новый эпизод краш-сериала

Mercedes опубликовал третий эпизод сериала «Краш-байки», в котором голосовой помощник критикует внешность манекена.

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Сериал «Краш-байки» (CrashTales) компании MercedesBenz получил продолжение — вышла новая, третья серия, в которой жизнерадостный Томми знакомит вечно недовольного Фреда с голосовым помощником автомобиля.

Услышав приятный женский голос, Фред сначала не понял, откуда он доносится и где прячется привлекательная девушка. Но Томми объяснил ему, с кем, а точнее с чем, он имеет дело:

«Ты можешь спросить ее о чем угодно — она с радостью поможет».

Что может спросить мужчина у привлекательной женщины? Конечно, Фред начал флиртовать с голосовым помощником и первым делом задал вопрос о том, нравится ли он ей.

Ответ оказался не самым лестным и задел то, чем Фред, судя по всему, особенно гордится — усов из скотча.

«Ты мне нравишься, Фред, но эти усы… я не знаю».

Чтобы посмотреть серию с русскими субтитрами, выберите соответствующую иконку, а затем в настройках кликните на строчку «Субтитры», а затем «Перевести».

Фото, видео: Daimler AG

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