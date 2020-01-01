Современные дети уже не знают, что такое Game Boy, но когда-то это устройство было очень популярно, особенно у мальчиков. Его разработала и производила компания Nintendo. С тех пор прошли десятилетия, и вот игрушку реанимировали в преступных целях. Игровые приставки в стиле ретро превратились в гаджеты стоимостью 20 000 фунтов стерлингов (1,7 млн рублей), которые могут разблокировать автомобили без взлома, пишет Daily Mail.
Британская автомобильная ассоциация уже направила в министерство внутренних дел письмо с требованием запретить продажу гаджета, а полицейские предупреждают автовладельцев, что человек, который ходит по парковке с таким устройством, вряд ли решил вспомнить молодость.
Одно из таких устройств открыто продает болгарская компания SOS Auto Keys. Внешне оно действительно поразительно похоже на старые Nintendo Game Boy — портативные приставки из 1990-х. Отличается лишь торчащей из верхней части корпуса антенной. Что касается внутренней начинки, очевидно, что она другая.
Продается электронный гаджет как «самый продвинутый инструмент слесаря». Правда, поставляется с предупреждением, что его не должен покупать никто с «незаконными намерениями». Однако неясно, зачем такая игрушка законопослушным людям.
Гаджет позволяет угонять автомобили без ключей. Для этого воры нажимают на кнопку дверной ручки машины, та посылает сигнал, а Game Boy сканирует данные, определяя тип авто, после чего действует как отмычка, которую автомобиль распознает как авторизованный пульт. Автомобиль разблокируется и заводится, как если бы у пользователя был действительный электронный брелок.
Майк Хоус, исполнительный директор Общества производителей и продавцов автомобилей, заявил, что в отрасли «постоянно разрабатываются новые функции безопасности», но по мере того, как развиваются автомобильные технологии, преступники не менее усердно работают, чтобы обмануть эти системы.
- Есть шесть признаков, по которым можно заподозрить, что машину хотят угнать. На эти мелочи или странности легко не обратить внимание, но если они повторяются — стоит задуматься.
Фото: Daily Mail.co.uk