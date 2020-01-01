Портативное игровое устройство для детей стало головной болью для полиции в Европе.

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Современные дети уже не знают, что такое Game Boy, но когда-то это устройство было очень популярно, особенно у мальчиков. Его разработала и производила компания Nintendo. С тех пор прошли десятилетия, и вот игрушку реанимировали в преступных целях. Игровые приставки в стиле ретро превратились в гаджеты стоимостью 20 000 фунтов стерлингов (1,7 млн рублей), которые могут разблокировать автомобили без взлома, пишет Daily Mail.

Британская автомобильная ассоциация уже направила в министерство внутренних дел письмо с требованием запретить продажу гаджета, а полицейские предупреждают автовладельцев, что человек, который ходит по парковке с таким устройством, вряд ли решил вспомнить молодость.

Одно из таких устройств открыто продает болгарская компания SOS Auto Keys. Внешне оно действительно поразительно похоже на старые Nintendo Game Boy — портативные приставки из 1990-х. Отличается лишь торчащей из верхней части корпуса антенной. Что касается внутренней начинки, очевидно, что она другая.

Продается электронный гаджет как «самый продвинутый инструмент слесаря». Правда, поставляется с предупреждением, что его не должен покупать никто с «незаконными намерениями». Однако неясно, зачем такая игрушка законопослушным людям.

Гаджет позволяет угонять автомобили без ключей. Для этого воры нажимают на кнопку дверной ручки машины, та посылает сигнал, а Game Boy сканирует данные, определяя тип авто, после чего действует как отмычка, которую автомобиль распознает как авторизованный пульт. Автомобиль разблокируется и заводится, как если бы у пользователя был действительный электронный брелок.

Майк Хоус, исполнительный директор Общества производителей и продавцов автомобилей, заявил, что в отрасли «постоянно разрабатываются новые функции безопасности», но по мере того, как развиваются автомобильные технологии, преступники не менее усердно работают, чтобы обмануть эти системы.

Есть шесть признаков, по которым можно заподозрить, что машину хотят угнать. На эти мелочи или странности легко не обратить внимание, но если они повторяются — стоит задуматься.



Фото: Daily Mail.co.uk