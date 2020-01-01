Новый кроссовер Skoda: заднеприводный или 300-сильный

Ожидается, что продажи Enyaq начнутся в следующем году.

Enyaq являются очень важной моделью для Шкоды. Во-первых, кроссовер построен на заднеприводной платформе. Следовательно, он станет одной из самых мощных серийных моделей бренда.

Тестовый автомобиль уже лишился камуфляжа, но на кузове есть несколько наклеек, которые имитируют несуществующие осветительные приборы и задние боковые окна. Наклейками закрыты и пороги машины, а также низ бамперов. Но общий стиль кроссовера виден очень хорошо.

Салон автомобиля будет очень просторным даже по меркам Шкоды, так как в электромобиле нет центрального тоннеля, а пол идеально ровный. Изменится и интерьер, который не копирует стиль моделей с двигателями внутреннего сгорания. Он будет отличаться минимализмом, многоуровневой приборной панелью и большим экраном на центральной консоли.

Skoda предложит две версии модели — с одним электромотором и с двумя. Мощность двухмоторной версии будет иметь мощность более 300 л.с., но запас хода окажется не таким большим, как у одномоторной версии, с двигателем на задних колесах. Выбирая дальность поездок, а не мощность, покупатель получит запас хода до 500 километров.

Производство Skoda Enyaq должно стартовать в конце этого года. Продажи начнутся в первой половине 2021 года.

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Фото: motor1.com