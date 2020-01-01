Создание мощного автомобильного альянса может отразиться на конкуренции на рынке, полагают в EC. Производители же пытаются решить свои проблемы.

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PSA с брендами Peugeot, Citroën, DS и Opel и FCA (Fiat, Chrysler, Alfa Romeo, Dodge, Jeep, Lancia и Maserati) еще в декабре прошлого года объявили о намерении объединиться в международную группу с равноправным участием. Отмечалось, что возглавит мега-альянс нынешний президент PSA Карлос Таварес, а глава FCA Джон Элкан станет председателем правления.

После такого глобального объединения появится четвертый по величине автопроизводитель в мире, и ему уже придумали имя — Stellantis. Компании выпустили заявление, в котором объяснили смысл названия. Stellantis происходит от латинского глагола «stello», что означает «освещенный звездами». Связь с космосом должна отразить дух оптимизма, энергии и обновления, которые лежат в основе этого слияния, говорится в сообщении.

Собравшись вместе, легендарные автомобильные бренды и сильные корпоративные культуры создадут одного из лидеров новой эры мобильности, сохранив при этом всю исключительную ценность каждого элемента, которые его составляют.

Пока новое имя собираются использовать в качестве корпоративного бренда только на уровне группы. Названия и логотипы входящих в группу брендов останутся без изменений. Следующим шагом станет появление логотипа.

Завершение предполагаемого слияния состоится в первом квартале 2021 года при условии соблюдения условий закрытия, включая одобрение акционеров обеих компаний на их соответствующих внеочередных общих собраниях, а также нормативных требований Евросоюза.

Органы по надзору за конкуренцией в ЕС уже обеспокоены этим фактом и начали углубленное расследование, которое может продлиться до 22 октября. Комиссия Евросоюза уже заявила, что Stellantis будет иметь высокую долю рынка сегмента автофургонов во многих странах. До сих пор оба поставщика конкурировали друг с другом и соответственно корректировали свои цены. В случае слияния это равновесие нарушится.

Сегодня автомобильная промышленность сталкивается с огромными проблемами: переход на электромобильность, подключение и автономное вождение приводят к огромным затратам на разработку новых технологий. Кроме того, существует гигантское давление экологов по нормам выбросов, а нарушение законодательства, особенно в ЕС, приводит к миллиардным штрафам. PSA и FCA стремятся решить эти проблемы, объединившись в Stellantis, и хотя внутренние бренды обещают не трогать, как процесс будет развиваться дальше, пока неясно.

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