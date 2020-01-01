110-летний мотоцикл нужен? Продан за $ 225 000!

Этот Pierce Arrow Four с 4-цилиндровым двигателем был выпущен в 1911 году и прекрасно сохранился.

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Оригинальный Pierce Arrow Four 1911 года выпуска был на днях продан за 225 000 долларов (16 млн рублей). Всего было выпущено 500 экземпляров, но в более ранних версиях не было сцепления и коробки передач. На моделях, выпускаемых с 1910 года, появилась 2-ступенчатая коробка, благодаря чему они могли разгоняться почти до 100 км/ч (вес был 125 килограммов).

У основателя компании Джорджа Н. Пирса был сын по имени Персиваль, который в свое время отправился в Европу и там влюбился в бельгийский четырехцилиндровый мотоцикл FN. Естественно, он привез его в США.

В 1909 году компания Pierce Motorcycle Company взяла двигатель, вилку, а также систему привода вала FN и установила все это на шасси собственной разработки. Используя толстые 9-сантиметровые трубы для рамы, Пирс смог спрятать топливный и масляный баки, а также все провода и кабели внутри рамы. Сам двигатель не был точной копией FN. Его объем составлял 707 «кубиков». По сути, инженеры Пирса использовали наработки FN в качестве трамплина для создания собственного байка.

Мотоцикл, проданный за такие деньги, еще не восстановлен полностью и все еще покрыт оригинальной краской. Эксперты считают, что данный экземпляр является самым «чистым» из дошедших до наших времен.

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Фото: Mecum