В России отзывают Skoda Octavia — виноваты ремни — журнал За рулем

В России отзывают Skoda Octavia — виноваты ремни

В 73 автомобилях выявлен производственный дефект задних ремней безопасности.

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Росстандарт по согласованию с «ООО „Фольксваген Груп Рус“, представителем марки Skoda на российском рынке, сообщил об отзыве 73 автомобилей Skoda Octavia, выпущенных в 2020 году.

«Причиной отзыва транспортных средств является сдвоенный замок задних ремней безопасности, недостаточно прочный на изгиб из-за производственного дефекта. В случае столкновения это может привести к недостаточной устойчивости и ограничению защитных функций», — говорится в официальном сообщении.

Дилеры уведомят покупателей автомобилей о необходимости записаться и в ближайшее время заехать на сервис для проведения ремонтных работ.

Владельцы автомобилей могут самостоятельно сверить VIN-код своего автомобиля с перечнем, размещенным на сайте Росстандарта во вкладке «Документы» или воспользоваться интерактивным поиском (easy.gost.ru).

Во время сервисной кампании на этих автомобилях заменят сдвоенный замок задних ремней безопасности. Все работы абсолютно бесплатны для владельцев.

Фото: Skoda

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Отзывы о Skoda Octavia (7)

Skoda 2013 / срок владения 3 — 5 лет

Достоинства:

Нравится эргономика. У ВАГа всегда был с этим порядок. Достойная динамика мотора 1.4 (140 сил) в сочетании с низким расходом бензина.

Недостатки:

Двигатель 1.4 жрет до 2 литров масла на 10 000 км пробега, а если его активно крутить, то аппетит доходит до литра на 3 000 км. Не нравятся наружные зеркала, слишком большие мертвые зоны. Посредственная шумоизоляция арок. Раздражает, что дворники спрятаны ниже линии капота и в этой зоне нет подог...

Комментарий:

В целом, доволен автомобилем. Достойный, вполне надежный и удобный вариант.

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