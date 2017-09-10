В 73 автомобилях выявлен производственный дефект задних ремней безопасности.

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Росстандарт по согласованию с «ООО „Фольксваген Груп Рус“, представителем марки Skoda на российском рынке, сообщил об отзыве 73 автомобилей Skoda Octavia, выпущенных в 2020 году.

«Причиной отзыва транспортных средств является сдвоенный замок задних ремней безопасности, недостаточно прочный на изгиб из-за производственного дефекта. В случае столкновения это может привести к недостаточной устойчивости и ограничению защитных функций», — говорится в официальном сообщении.

Дилеры уведомят покупателей автомобилей о необходимости записаться и в ближайшее время заехать на сервис для проведения ремонтных работ.

Владельцы автомобилей могут самостоятельно сверить VIN-код своего автомобиля с перечнем, размещенным на сайте Росстандарта во вкладке «Документы» или воспользоваться интерактивным поиском (easy.gost.ru).

Во время сервисной кампании на этих автомобилях заменят сдвоенный замок задних ремней безопасности. Все работы абсолютно бесплатны для владельцев.

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Фото: Skoda