Skoda Octavia: тест самой желанной версии

Octavia четвертого поколения вот-вот появится на рынке. Но и третья «Октава» останется актуальной еще довольно долго — хотя бы на вторичном рынке. Мы протестировали оптимальную версию этой машины с небольшим пробегом.

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Обычно в пресс-парках представительств только новые машины в максимальных комплектациях. То, что мне досталась Skoda Octavia третьего поколения A7 (5E) в средней комплектации Ambition и с пробегом около 16 000 км, — удача. Ведь именно такие машины обычно служат в такси. Хотя, конечно, пробег небольшой: в такси нередко встречаются Октавии, набегавшие по несколько сотен тысяч, — при том, что самым старым А7 всего семь лет. Немало таких машин и в полиции (столичной). И, конечно, полно «Октав» у частников: продано под три миллиона экземпляров этих машин. В России Octavia 5E стала лидером гольф-класса.

Секреты успеха? Некоторые очевидны. Например, привлекательная внешность. Автомобиль смотрится хорошо почти с любого ракурса. Почти — так как мне, как и многим другим, не нравится вид анфас. По-моему, «острые» двухсекционные фары головного света при таком округлом кузове машины — не лучшая находка бывшего шкодовского шеф-дизайнера Йозефа Кабана. Впрочем, с этим недостатком легко смириться.

Светят фары неплохо. Во всех комплектациях они со светодиодными ДХО, а в максимальной Style — полностью светодиодные. Начиная с нашей версии Ambition светодиодные и задние фонари. Противотуманки в тестовой машине с функцией подсветки поворотов Corner. Стоимость опции — 7200 руб. По-моему, оправданно. Также стоит заплатить 11 000 рублей и за автоматическую систему управления светом.

Какой двигатель выбрать?

До теста мне казалось, что атмосферный 1.6 MPI (CWVA) — плохой выбор для этой машины. Лучше наддувные 1.4 TSI (150 л.с.) или 1.8 TSI (180 л.с.). Но каков у них ресурс? У нашего 1.6, по неофициальным данным, — около 400 000 км. Недаром именно такие машины в основном и работают в такси . Правда, этот мотор считается склонным к масложору.

Чудес от сочетания 110-сильного 1.6 и 6-ступенчатого автомата не ждешь. По данным производителя, разгон до сотни занимает 12 секунд. Но в спортивном режиме автомата автомобиль кажется быстрее заявленного.

При езде по городу мотора хватает. Нет особых проблем с динамикой и на шоссе. А для быстрых обгонов лучше использовать спортрежим. Производитель обещает расход топлива в загородном цикле 5,1 л на 100 км. В смешанном — 6,3 л. У меня получилось немногим больше. Зато запас хода хорош! Я езжу каждый день по городу без заправки минимум неделю. Вот что многоточечный впрыск делает! А автомат Aisin 09G ему помогает.

Шкодовские двигатели требовательны к качеству топлива, так что заправляться стоит только бензином Аи-95 на сетевых АЗС.

А какая коробка передач лучше?

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Достаточно богат и выбор трансмиссий. Двигатель 1.6 MPI сочетается с 5-ступенчатой механической коробкой передач или с 6-ступенчатым автоматом. 1.4 TSI доступен в паре с механической 6-ступенчатой коробкой или 7-ступенчатой DSG. И такая же DSG предлагается с двигателем 1.8 TSI.

Современные DSG гораздо надежнее преселективных коробок ранних модификаций. Во всяком случае, блок управления (мехатроник) служит гораздо дольше, и ресурс у таких коробок стал больше. Но так как мы говорим о комплектации с мотором 1.6, нас эти вопросы и не должны волновать. Выбор прост: механика или автомат. Мой выбор однозначен: автомат. В современном городе, с его неровным ритмом движения и постоянными пробками, все время выжимать педаль сцепления и переключаться вручную утомляет.

Автоматическая коробка Aisin 09G (AQ160) считается довольно надежной. На вторичном рынке больше всего ценятся машины именно с такой коробкой передач.

Качество сборки салона — хорошее, придраться не к чему. Пластик — приятный на вид и ощупь. За рулем удобно, долго устраиваться не приходится. Баранка регулируется по углу и вылету, лежит в руках хорошо. Сиденье — с механическими регулировками, включая поясничный подпор (начиная с Ambition). Наполнитель жестковат, зато с таким меньше устаешь. Подлокотник, закрывающий бокс между передними сиденьями, сдвигается вперед, что делает посадку удобнее.

В остальном машина хорошо сбалансирована, ею легко управлять. Рулевое управление с электроусилителем. Автомобиль реагирует на поворот руля без излишней резкости. То, что нужно обычному, среднестатистическому водителю. А вот педаль тормоза, особенно при первом опыте езды на Октавии, может показаться чересчур чувствительной. Но к этом легко приноровиться.

Телефон есть куда положить?

Для телефона лучше использовать какой-нибудь крепеж и разместить смартфон на панели, как делают все таксисты. Хотя в этом случае к USB-разъему рядом с селектором будет тянуться шнур. Не очень эстетично. Вариант поудобнее: подключить смартфон к бортовой мультимедийке (функция SmartLink+ поддерживает протоколы Apple CarPlay, Android Auto, MirrorLink™ и SmartGate).

Спереди — два подстаканника, как положено. На заднем ряду подстаканников нет, кофе придется держать в руках. Либо покупать версию Style с подлокотником на втором ряду и подстаканниками в нем. Для телефона (смартфона) предусмотрена ниша перед селектором автомата. Правда, пользоваться им, то есть смотреть на дисплей, при этом положении неудобно.

Внутри шумно?

Вспомните свои ощущения от поездок на Октавиях, служащих в такси. Шумно? Вроде бы нет. Замеры шума на 50 и 100 км/ч показали, что уровень шума на водительском месте в салоне Октавии — от 74,6 до 77,1 дБ. Для автомобиля этого класса — нормальные значения.

Для плохих дорог годится?

Skoda Octavia — европейский автомобиль, для хороших дорог. Но он не пасует и на российских направлениях. Дорожный просвет переднеприводника — 156 мм, не так уж и мало. Подвеска хорошо противостоит неровностям, хотя производит впечатление жестковатой.

А если ездить только по городу?

Города бывают разные. Даже в современных мегаполисах вроде Москвы и Питера встречается плохой асфальт. Но Octavia, конечно, любит хороший. Особенно если это топовая версия с мотором 1.8, семнадцатидюймовыми колесами и многорычажной задней подвеской. Колесить на такой по гладкому асфальту — сплошное удовольствие. Наша машина с двигателем 1.6, шестнадцатидюймовыми колесами и торсионной полузависимой балкой сзади чуть погрубее. Но и на ней длительная езда по хорошим дорогам не утомляет. При езде по ровной дороге Octavia радует комфортом. Но перед «лежачими полицейскими», если вы не хотите растрясти пассажиров, приходится основательно притормаживать — машина проходит «лежачки» жестковато.

Окрашена хорошо?

Толщину ЛКП измеряем в четырех точках кузова: в районе передней кромки капота, на крыле (в районе колесной арки), на пороге (при невозможности замера — в нижней части двери), а также в районе нижней кромки крышки багажника.

Вот результаты замеров толщины заводского ЛКП в указанных на схеме точках

Капот — 107 мкм

Крыло — 110 мкм

Порог/дверь — 122 мкм

Крышка багажника — 107 мкм

Толщина ЛКП соответствует современным нормам и классу автомобиля. Хотя на капот могли бы «налить» и побольше. Впрочем, сколов на передке пока не видно.

В слякотную погоду перепачкаешься?

Брюки при посадке-высадке остаются чистыми. Для этого необязательно широко шагать через порог (об этом даже не думаешь). Дверные ручки, крышка багажника, лючок бензобака долго остаются чистыми даже в дождливую погоду. Спасибо хорошо проработанной аэродинамике.

Что с багажником?

Одна из причин популярности Октавии, в том числе в такси, — просторный салон. Попробуйте найти другую модель гольф-класса, в которой было бы такое же большое расстояние между рядами. Китайцы добиваются того же эффекта за счет уменьшения багажника. Европейцы на такие компромиссы не идут: в Октавии багажник огромный. Объем — 568 литров! Если сложить спинки заднего сиденья (складываются по частям), образуется трюм объемом в 1558 литров. Напомню, что Octavia у нас — лифтбек, крышка багажника объединена с задним стеклом. Поднимаешь — получаешь огромный проем: грузи хоть холодильник. И для поездок в супермаркет Octavia подходит отлично.

И организован багажник удобно — есть два съемных бортика в боковых нишах, образующих карманы, 12-вольтовая розетка слева (начиная с Ambition).

Крючки для крепления багажа тоже предусмотрены. При таком гигантском объеме багажного отсека под полом уместилась еще и полноразмерная запаска.

Что обычно ломается?

У Октавии практически нет характерных болячек. Конечно, встречаются типичные неисправности, особенно при небрежной эксплуатации, но откровенно слабых узлов и деталей в этой машине нет.

Разве что упомянутый масложор атмосферного 1.6 MPI. Производитель допускает расход масла до 0,5 литра на 1000 км пути. Такое значение прописано в сервисной книжке. При этом расход масла может немного меняться от вязкости. Если сравнивать масла 0w30, 5w30, 5w40, допустимые для этого двигателя, то самый меньший расход должен быть у масла 5w40.

Что есть в Октавии, чего нет у конкурентов?

В Октавии множество решений из серии Simply Clever. Например, в багажнике предусмотрены дополнительные крючки. А еще можно сложить вперед спинку переднего пассажирского сиденья. Тогда можно перевозить длинномеры до 2,9 м. Кстати, под этим же сиденьем есть еще и отделение для складного зонта. Во вместительных карманах передних дверей предусмотрены контейнеры для мелкого мусора, что особенно важно, если вы часто ездите с детьми. И вы, конечно, знаете про скребок для льда, расположенный на тыльной стороне лючка бензобака.

В задней части подлокотника есть не только два USB-разъема, но и розетка на 230В, позволяющая, например, заряжать ноутбук. Некоторым приходится работать и в дороге, особенно сейчас.

А лучшая фишка — функция Air Care в климатической системе Climatronic, облегчающая жизнь людям с аллергией. Сейчас такая пригодится всем. Никаких медицинских масок не нужно. Просто умно, лучше не скажешь.

Что с безопасностью?

В состав электронной системы поддержания курсовой устойчивости ESC, стандартной для большинства комплектаций, входит несколько подсистем: XDS+ отвечает за более точное прохождение поворотов (подтормаживает проскальзывающее колесо), EDS таким же способом, при помощи тормозной системы, улучшает проходимость, имитируя блокировку дифференциала, Multicollision Brake уменьшает вероятность повторных столкновений после первого сильного удара в ДТП: автомобиль начнет тормозить в автоматическом режиме. Если водитель проигнорирует предупреждение о помехе сзади, Octavia тоже затормозит самостоятельно. Эту функцию можно отключить — например, для движения по высокой траве.

Стоит ли Skoda Octavia своих денег?

Базовая версия Active с мотором 1.6 и 5-ступенчатой механикой стоит сегодня 1 140 000 руб. Ambition с автоматом — 1 362 000 руб. Нормальные цены, учитывая габариты, уровень оснащения и комфорта. Одноклассники стоят примерно столько же.

Какие опции действительно нужны?

Зимний пакет Ambition (электрообогрев лобового стекла, многофункциональное рулевое колесо с подогревом, подогрев задних сидений, радио Bolero, система Smartlink+, круиз-контроль с ограничителем скорости, задний стеклоочиститель с омывателем Aero). Цена пакета — 39 900 руб. В сочетании с пакетом Ambition (задние датчики парковки, 2-зонный климат-контроль Climatronic, система Smartlink+) — 31 300 руб. Автомобиль в таком оснащении оптимален.

В базовой комплектации Ambition стоит мультимедийная система Swing, с дисплеем 6,5 дюйма, радио, MP3, USB и слотом SD. За доплату в 15 800 руб. предлагается Bolero c 8-дюймовым дисплеем и восемью динамиками. За 83 400 руб. — Columbus с экраном 9,2 дюйма, картой Европы, DVD, USB, SD, голосовым управлением, восемью динамиками и функцией SmartLink+.

Что жена сказала про эту машину?

— Недавно мы с мужем ездили на автомобиле, который втрое дороже этой Октавии. И тот автомобиль понравился мне втрое меньше, чем эта Шкода. Я ценю простые, практичные вещи, и в Октавии есть всё, что нужно для жизни. Особенно радуют простор заднего ряда (удобно и мне, и ребенку в детском кресле, он даже не достает ногами до спинки переднего сиденья) и невероятно вместительный багажник. Несмотря на то, что я предпочитаю кроссоверы, мне в Октавии было удобно, и я легко представила ее нашей семейной машиной.

Сыну, начинающему хоккеисту, очень понравились шильдики Hockey Edition, украшающие передние крылья, и накладки особой серии на порогах. Он сразу признал эту Шкоду своей. Ваня обнаружил хоккейный след и в рисунке обивки кресел: эти линии — следы от коньков, говорит. Оказывается, дизайнеры именно так и задумывали этот рисунок.

Для детей

В салон Октавии можно установить до четырех детских кресел (с креплением штатными ремнями безопасности), если позволяют их габариты. На втором ряду предусмотрены крепления isofix и якорные крепления для установки двух детских кресел с таким типом установки. Подушка безопасности переднего пассажира отключаемая.

Важно знать

Модификация и уровень оснащения Цена, руб. Active 1.6MPI 110 л.c. MKП5 1 140 000 Active 1.6MPI 110 л.c. АКП6 1 220 000 Active 1.4TSI 150 л.c. MKП6 1 231 000 Ambition 1.6 MPI 110 л.c. MKП5 1 313 000 Ambition 1.6 MPI 110 л.c. АKП6 1 362 000 Ambition 1.4 TSI 150 л.c. MKП6 1 377 000 Ambition 1.4 TSI 150 л.c. DSG7 1 418 000 Ambition 1.8 MPI 180 л.c. DSG7 1 483 000 Style 1.6 MPI 110 л.c. MKП5 1 439 000 Style 1.6 MPI 110 л.c. АКП6 1 488 000 Style 1.4 TSI 150 л.с. МКП6 1 504 000 Style 1.4 TSI 150 л.с. DSG7 1 544 000 Style 1,8 TSI 180 л.с. DSG 7 1 609 000

Гарантия

Гарантийный срок на Skoda Octavia — 2 года без ограничения пробега. Антикоррозийная защита: 12 лет без ограничения пробега.

Габаритные размеры

Автомобиль Длина/ширина/высота/колесная база, мм Skoda Octavia 4670/1814/1476/2686 Toyota Corolla 4630/1780/1435/2700 Kia Cerato 4640/1800/1450/2700

Цены на некоторые расходники и запчасти

Деталь Стоимость детали (оригинал/неоригинал), руб. Тормозные колодки (комплект, передние) От 9560/3220 Ремкомплект ГРМ От 6640/2250 Лобовое стекло (с подогревом) От 20 560/17 010 Фара (галоген, с адаптивным освещением) От 30 930/9070

Рекомендации производителя

Замена масла в двигателе 1.6 MPI CWVA (110 л.с.) необходима раз в 15 000 км или год эксплуатации. Производитель использует масло Castrol (Special Plus) с вязкостью 5W40. Можно использовать и другие масла с допуском VW 504/507 и вязкостью 5W30/40 или OW30/40. Объем масла в двигателе 4,5 литра.

Размерность колесных дисков: 6,0J×15’’; 6,5J×16’’; 7,0J×17’’. Размерность шин: 195/65 R15; 205/55 R16; 225/45 R17.

Страховка и налоги

Автомобиль Skoda Octavia 1.6 MPI

ОСАГО (для Москвы, на 10 месяцев и более, неограниченное число водителей, класс 3, Кбм=1), руб. 19 702,32 Транспортный налог (для Москвы), руб. 2750

За те же деньги

Среди новых автомобилей рекомендуем присмотреться к: Toyota Corolla, Kia Cerato, Volkswagen Jetta

Среди автомобилей с пробегом (не старше 3 лет, до 100 000 км пробега): Ford Focus III, Chevrolet Cruze

Плюсы и минусы

Нам нравится: надежность, популярность модели, развитая дилерская сеть и демократичные цены, просторный салон и достойный ездовой комфорт

Нам не нравится: недостаточная динамика версий с двигателем 1.6 MPI, маркий и склонный к царапинам пластик под «рояльный лак»

Skoda Octavia: тест самой желанной версии Octavia четвертого поколения вот-вот появится на рынке. Но и третья «Октава» останется актуальной еще довольно долго — хотя бы на вторичном рынке. Мы протестировали оптимальную версию этой машины с небольшим пробегом. Skoda Octavia: тест самой желанной версии