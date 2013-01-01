Langen Motorcycles 2-Stroke: маленький мотор и огромная отдача

Родословная движка многое объясняет: его разрабатывали последователи идеологии Ferrari.

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Молодая британская компания Langen Motorcycles, с 2019 года занимающаяся разработкой мотоциклов, представила свою первую серийную модель — Langen Motorcycles 2-Stroke. Создатели называют стиль этого мотоцикла классическим британским, и байк действительно может на это претендовать — нейкед с отсылками к старым английским кафе-рейсерам выглядит здорово. У него карбоновый бак, вилка Ohlins, амортизаторы Ktech Piggyback Razors и шины серии Dunlop Classic. Но главная изюминка кроется в двигателе.

Он разработан партнерами Langen Motorcycles, итальянской компанией Vins, созданной бывшими сотрудниками Ferrari. Двухтактный V-твин со встречно вращающимися коленвалами и жидкостным охлаждением имеет объем всего 250 куб.см., но скрывает мощность в 80 л.с., развиваемую при 11 700 об/мин. Причем в компании говорят, что не превратили моторчик в монстра с неуправляемой тягой — момент можно четко дозировать благодаря системе управления клапанами и электронике.

Шестиступенчатая коробка и масса в 112 кг обещают просто ураганную динамику. Но и цена у новинки немаленькая — около 37 000 долларов, а рассчитана она исключительно на трековое использование. Впрочем, двигатель уже омологирован для дорог общего пользования, так что не исключено и появление «гражданской» версии.

У Ducati совсем другой взгляд на стиль нейкед — в полной мере он выражен в новой модификации Hypermotard 950 RVE.

Фото: Langen Motorcycles.