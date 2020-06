Ducati показала мотоцикл Hypermotard в варианте 950 RVE

Новая расцветка и механизм быстрого переключения передач — фанатам марки должно понравиться.

Итальянская марка представила новую версию своей модели Hypermotard — модификация получила индекс 950 RVE. Она сохранила стиль нейкед, оставшись мотоциклом с характером спортбайка, но лишенным характерной пластиковой облицовки. Внешнее от базовой модели 950 RVE отличается ливреей в духе стрит-арта, перекликающейся с оформлением прошлогоднего концепта Hypermotard 950 Concept.

Цветографикой различия не ограничиваются. На Hypermotard 950 RVE появился фирменный квикшифтер Ducati Quick Shift Up and Down EVO — механизм, позволяющий быстрые переключения передач вверх и вниз без выжима сцепления. Как у стандартных байков этой модели, на 950 RVE стоит работающая в поворотах ABS, а также системы трэкшн-контроля и вилли-контроля.

Двигатель — стандартный для Hypermotard: L-образная 937-кубовая «двойка» Testastretta, развивающая 114 л.с. и 96 Нм. Мотоциклы с таким мотором в Ducati позиционируют как как хорошо подходящие для трека, городской езды или движения по трассам.

Новая версия появится у дилеров Ducati уже в июле, но цены пока неизвестны. Базовый Hypermotard 950 стоит в России 1 190 000 рублей. А самой доступной моделью в российской линейке марки является 73-сильный Monster 797 — он оценен в 699 000 рублей.

Недавно в РФ появился новый Triumph Scrambler Bond Edition, но российская квота уже выбрана.

Фото: Ducati

